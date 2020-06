Galaxy Fold 2 : Samsung placerait le trou dans l’écran à un drôle d’endroit

Le Galaxy Fold 2 serait construit autour d’un écran pliable troué, révèle un leaker. Samsung aurait en effet décidé de faire l’impasse sur l’imposante encoche qui surmontait la dalle de la première génération. Cette année, le constructeur placerait le capteur selfie dans un trou situé au centre de la partie droite de l’écran Infinity Flex.

Ce 24 juin 2020, Ice Universe, informateur réputé du monde du smartphone, a publié un nouveau rendu montrant le design du Galaxy Fold 2 sur son compte Twitter. Comme prévu, le smartphone est recouvert d’un immense écran pliable de 7,7 pouces. Contrairement au premier Galaxy Fold, cette seconde itération n’est pas équipée d’une encoche mais d’un poinçon.

Sur le même sujet : Galaxy Fold 2 – Samsung étirerait l’écran externe ridicule du Z Flip pour en faire un gadget encore plus inutile

Comme on peut le voir, Samsung a décidé de troquer l’encoche contre un trou. Cette cavité renferme la caméra frontale du smartphone pliable. Le constructeur fait visiblement l’impasse sur le double capteur photo frontal et opte pour un module unique. Ce choix permet aussi à Samsung de réduire les coûts de production et de proposer le Galaxy Fold 2 à un prix moins élevé que le modèle original.

« Au début, j’ai trouvé que l'emplacement du trou était étrange, mais j’y ai réfléchi attentivement. Il s’agit peut-être de l'emplacement le plus approprié » explique Ice Universe dans un second tweet. Sur les Galaxy Note 20 et les Galaxy S20, Samsung place en effet le poinçon au centre de l’écran. L’an dernier sur les Galaxy S10, la firme intégrait le trou dans le coin droit de la dalle. En fait, sur le Fold 2, l’appareil photo est situé au même endroit que sur le premier Fold.

Sur le Galaxy Fold 2, Samsung choisit cette fois de placer la cavité au centre de la partie droite de l’écran. Comme le souligne Ice Universe, le constructeur n’est pas libre de placer la caméra selfie n’importe où. Au centre de l’écran, on trouve en effet la charnière centrale qui permet à la dalle Infinity Flex de se plier et de se déplier. De même, Samsung ne peut pas placer la caméra frontale dans le coin droit, elle se retrouvait en vis à vis de l’appareil photo dorsal. C’est probablement impossible pour des raisons de place. Que pensez-vous du placement de la caméra ? On attend votre avis dans les commentaires.