Galaxy Z Fold 2 : ce démontage iFixit montre à quel point Samsung a amélioré le smartphone

iFixit démonté le Galaxy Z Fold 2, révélant les améliorations de Samsung sur cette génération. On découvre notamment une charnière plus simple et robuste, et un écran flexible plus renforcé. Le site estime que le smartphone est plus facile à réparer que la génération précédente, même si il reste en la matière plutôt médiocre.

iFixit vient de mettre en ligne une vidéo de démontage du nouveau Galaxy Z Fold 2. Le nouveau smartphone pliable de Samsung bénéficie de l'expérience du constructeur avec deux générations de Galaxy Fold : la première mouture avait en effet dû être révisée dans l'urgence après la survenue de problèmes techniques majeurs. Il y a eu également la sortie du Galaxy Z Flip un autre format pliable, avec là encore des innovations.

Lire également : Test du Galaxy Z Fold 2 – cette fois, c'est la bonne !

Galaxy Z Fold 2 : meilleure charnière, écran, batteries… voici ce que Samsung a amélioré

En général, les smartphones pliables ne sont pas des modèles de durabilité. Leur conception complexe les rend sensibles à la poussière, aux éclaboussures, et aux dommages permanents sur leur dalle OLED flexible. Ils sont également pour l'heure très complexes à réparer – ce qui exclut pour l'instant toute réparation à la maison. Même si les progrès restent modeste, iFixit salue une conception un peu plus facile à réparer.

iFixit relève en outre que Samsung a simplifié le mécanisme de la charnière, reliée par deux éléments au lieu de trois sur les deux générations précédentes. iFixit présente ce choix comme un gage de durabilité.

Le site salue également la nouvelle version du verre UTG qui recouvre la dalle flexible, elle-même renforcée et dotée d'un arrangement spécial au niveau du pli pour alléger un peu le stress sur cette partie du composant. Le bezel ou bordure semble également être un élément du design de l'appareil conçu pour apporter une protection accrue contre les dangers tels que la poussière et les chocs.

iFixit note par ailleurs un espace accru pour la batterie, et un arrangement de capteurs photo moins extravagant qu'on aurait pu attendre (un triple capteur photo). Autant d'éléments qui ont conduit iFixit à décerner au Z Fold 2 la note de 3/10. Contre seulement 2/10 pour la génération précédente. Vous pouvez voir l'intégralité du désassemblage dans la vidéo iFixit :