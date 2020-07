Galaxy Fold 2 : prix, accessoires, sortie décalée après septembre… de nouvelles infos font surface !

Plusieurs infos sur le Galaxy Fold 2 font surface ce lundi 6 juillet 2020. On apprend notamment qu’il pourrait coûter plus de 2000 euros et voir sa sortie décalée après le mois de septembre. Le smartphone pliable devrait être vendu avec un chargeur rapide 25W.

Un leaker qui se fait appeler Ricciolo, spécialiste des sorties Samsung, affirme sur son compte Twitter avoir de nouvelles infos sur le Galaxy Fold 2. Le successeur du premier smartphone pliable de Samsung, qui était vendu environ 1800 euros lors de sa sortie, serait ainsi vendu plus cher, au-delà de 2000 euros. Une info qui semble aller à contre-courant des efforts de Samsung pour faire justement baisser les prix de la catégorie. Mais qui pourrait s’expliquer par les difficultés à produire ce type d’appareils et la R&D très active pour en faire un produit aussi mature que les smartphones classiques.

L’autre info, c’est que selon Ricciolo, le Galaxy Fold 2 ne sera pas disponible avant fin septembre. Samsung aurait en effet dû décaler comme de nombreuses entreprises sa production en raison des conséquences de la crise du coronavirus. A en croire Ricciolo le retard serait tel que Samsung pourrait repousser la sortie du smartphone après le mois de septembre, donc vraisemblablement au mois d’octobre. Samsung pourrait ne pas être le seul grand nom de l’industrie à devoir repousser des lancements de produits. Apple, par exemple, pourrait exceptionnellement ne pas lancer son iPhone 12 en septembre non plus – alors que c’est pourtant traditionnellement le mois de lancement des iPhone.

La dernière info vient de documents de certification chinois repris par Sam Mobile : on y apprend que le smartphone sera vendu avec un chargeur « EP-TA800 ». Les détails techniques du chargeur sont ainsi dévoilés : il peut délivrer jusqu’à 25 W de puissance (9V à 2.27A ou 11V à 2.25A). Le premier Galaxy Fold était vendu avec un chargeur 15 W, cette hausse de puissance est donc plutôt bienvenue. Le Galaxy Fold 2 devrait embarquer deux batteries 2275 mAh + 2090 mAh pour une capacité totale de 4365 mAh. Le smartphone embarquerait aussi une variante boostée du Snapdragon 865 (peut-être un « 865+ »), et ne serait proposé qu’en version 5G.

