Galaxy Z Fold 2 : une photo volée dévoile le design du smartphone pliable

Le Galaxy Z Fold 2 s’illustre dans une nouvelle photo volée apparue sur la toile. Il s’agit du premier aperçu du smartphone pliable de Samsung en conditions réelles. La fuite confirme le nom officiel du terminal et l’écran Infinity-Flex troué.

Le design du Galaxy Z Fold 2 se confirme de jour en jour. Il y a quelques jours, une première photo volée du smartphone pliable a été mise en ligne sur les réseaux sociaux. Sans surprise, cette seconde itération reprend grosso modo le design du premier Galaxy Fold. On notera le retour du vaste écran pliable à la verticale et l’apparition d’un nouveau coloris « Mystic Bronze » inspiré des Galaxy Note 20.

Une photo volée confirme le nom et l’écran troué du Galaxy Z Fold 2 de Samsung

Plus récemment, une photo volée montrant cette fois le Galaxy Z Fold 2 en conditions réelles a été partagée sur Twitter. L’internaute à l’origine de cette fuite était déjà populaire pour avoir partagé des clichés du premier Galaxy Fold quelques mois avant son lancement.

Tout d’abord, la photo volée confirme le nom officiel du smartphone pliable. L’appellation « Galaxy Z Fold 2 » est visible sur l’écran allumé de l’appareil. Comme prévu, Samsung ajoute un « Z » entre Galaxy et Fold 2, probablement dans un soucis de cohérence avec la gamme des Galaxy Z Flip. Ce rebranding permet à la marque de regrouper tous ses futurs smartphones pliables sous la bannière Galaxy Z. Sans surprise, la photo volée confirme l’intégration de la 5G.

Côté design, la photo volée confirme enfin la présence d’un écran troué. Samsung a en effet décidé de faire l’impasse sur l’imposante encoche qui surmontait la dalle de la première génération de Fold. Le constructeur choisit cette fois de placer la cavité qui renferme un capteur 12 mégapixels, au centre de la partie droite de l’écran.

Pour rappel, Samsung présentera le Galaxy Z Fold 2 lors de la conférence Unpacked du 5 août 2020. Dans la foulée, la marque présentera les Galaxy Note 20, les Galaxy Tab S7, la Galaxy Watch 3 et les Galaxy Buds Live, des écouteurs sans fil. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.