Galaxy Fold 2 : découvrez son design façon Galaxy S20

Le Galaxy Fold 2 continue d’attiser l’imagination des designers les plus talentueux. Sur base des dernières informations disponibles, un artiste 3D a en effet mis au point de nouveaux rendus montrant le design complet du nouveau smartphone pliable de Samsung. Sans surprise, le terminal signe le retour du bloc photo rectangulaire et de l’écran poinçonné des Galaxy S20.

Ce 11 juin, un internaute du nom de @blossomcy1201 a publié de nouveaux rendus de haute qualité montrant le Galaxy Fold 2 dans toute sa splendeur sur Twitter. D’après le tweet, les images ont été conçues sur base des informations partagées récemment par des leakers renommés comme Max Winebach et Ice Universe.

Adieu l’encoche et le capteur photo vertical du premier Galaxy Fold

un Galaxy S20 Ultra pliable. Samsung a visiblement décidé de faire l’impasse sur le triple photo vertical du Comme prévu, le Galaxy Fold 2 s’approche beaucoup d’. Samsung a visiblement décidé de faire l’impasse sur le triple photo vertical du premier Galaxy Fold et opte pour un bloc photo rectangulaire et proéminent. Aux dernières nouvelles, l’appareil photo serait d’ailleurs composé d’un module principal de 108 mégapixels.

Ce n’est pas tout. Samsung abandonnerait aussi la large encoche disgracieuse placée dans le coin droit de l’écran pliable. Cette fois, le constructeur logerait la caméra selfie dans un poinçon au centre de la dalle Infinity Flex de 7,7 pouces de 120 Hz. Cette alternative est largement plus discrète que l’encoche du premier Fold.

Là encore, le smartphone pliable se rapproche du design affiché par les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra et par les futurs Galaxy Note 20. Enfin, on notera que les rendus n’incluent pas le stylet S-Pen. D’après les dernières fuites, Samsung n’est en effet pas parvenu à concevoir un écran pliable compatible avec l’usage d’un stylet tactile.

Pour rappel, Samsung présenterait le Galaxy Fold 2 lors de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy Note 20, qui serait prévue le 5 août prochain. Que pensez-vous du design de l’appareil ? On attend votre avis dans les commentaires.