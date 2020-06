Galaxy Fold 2 : il ne serait disponible qu’en version 5G

Le Galaxy Fold 2 pourrait n’être disponible qu’en version 5G à en croire plusieurs sources concordantes. Une décision qui pourrait être motivée par le leadership de Samsung sur la technologie.

Un rapport sud-coréen repris par Sam Mobile affirme que Samsung ne lancera que des variantes 5G du Galaxy Fold 2 cette année. Le site ajoute savoir qu’un firmware 4G/LTE est bien en cours de développement pour le Galaxy Note 20 – mais n’a trouvé effectivement aucune trace d’un tel firmware pour le Galaxy Fold 2. Ce qui semble indiquer que le prochain smartphone pliable Samsung sera bel et bien lancé sans variante 4G moins chère. Une info bien évidemment à prendre avec prudence à ce stade.

Galaxy Fold 2 : Samsung n’aurait pas prévu de variante 4G

Les raisons de cette décision seraient multiples. Il y a d’abord le positionnement du produit qui s’adresse surtout à des early adopters, des gens qui aiment surfer sur les dernières tendances technologiques. Le Galaxy Fold 1 était cher, et imparfait, mais pour beaucoup, il s’agissait avant l’heure d’un morceau de technologies venues du futur. Il y a aussi les perspectives économiques du marché cette année. On s’attend en effet à une contraction quasi-généralisée des ventes de smartphones.

Seules les ventes de smartphones 5G devraient compenser – on s’attend à une croissance du marché de 20 % avec plus de 200 millions d’unités d’ici fin 2020. Samsung change aussi grâce à ses choix stratégiques sur la 5G. Le constructeur est passé devant Huawei en vendant 8,3 millions de smartphones 5G au 1er trimestre 2020 contre 8 millions pour son concurrent chinois. Miser ainsi sur la technologie 5G pourrait aider Samsung à renforcer son leadership. D’autant plus que d’autres acteurs vont entrer sur le marché d’ici la fin de l’année.

Apple devrait notamment lancer sa gamme iPhone 12 dans le courant du mois de septembre. Une grande partie de la gamme devrait être dotée de la 5G, même si à ce stade on s’attend aussi à ce qu’Apple propose une variante moins chère du modèle de base, uniquement 4G. Reste à savoir quel sera l’impact des conséquences de la crise du coronavirus sur le marché. Les perspectives de croissance ont beau être bonnes, elles se heurtent en effet à une crise économique qui devrait avoir un impact négatif sur la consommation.

Source : Sam Mobile