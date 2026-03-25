Galaxy Buds4 et Buds4 Pro : ce code fait chuter le prix des écouteurs premium de Samsung, vite !

Pour fêter l’arrivée du printemps, Samsung a dévoilé un code qui casse le prix de ses nouveaux écouteurs haut de gamme. Vous obtenez ainsi jusqu’à 50 € de réduction immédiate en renseignant NEWBUDS4 dans votre panier. C’est le bon moment pour craquer !

Precommande Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro

Dévoilés il y a tout juste un mois, les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro rejoignent la famille des écouteurs sans fil de Samsung. Du 11 au 31 mars 2026 inclus, le géant coréen propose une belle offre pour vous équiper à prix réduit.

Normalement en vente à 179 € et 249 €, les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro chutent à 149 € et 199 € seulement grâce au code NEWBUDS4 qui vous permet d’avoir respectivement 30 € et 50 € de réduction immédiate. Mais attention, cette offre expire bientôt. Il ne faut donc pas tarder pour en profiter.

Quelles sont les nouveautés des Samsung Galaxy Buds4 et Buds4 Pro ?

Pour cette nouvelle génération de ses écouteurs True Wireless haut de gamme, Samsung a décidé de faire évoluer leur design pour adopter un look plus arrondi et épuré. La tige se distingue néanmoins par la présence d’une face métallique tactile qui vous permet de contrôler vos playlists tout en offrant un design plus premium. Le boitier a également été retravaillé avec une large surface transparente qui laisse apparaître les écouteurs.

Côté audio, les Buds4 sont équipés d’un un haut-parleur dynamique couplé à un amplificateur tandis que les Buds4 Pro ont un double haut-parleur dynamique associé à un double amplificateur. Les deux versions sont compatibles avec les codecs Hi-Fi SSC-UHQ (24 bits / 96 kHz), SSC, AAC, SBC et LC3.

En ce qui concerne la réduction de bruit active, son intensité s’ajuste automatiquement en fonction des bruits qui vous entourent. Ces écouteurs sont aussi équipés de l’audio 360 qui permet de renforcer le sentiment d’immersion sonore.

Pour les appels, vous disposez de six microphones intégrés qui assurent des appels clairs, y compris dans des contextes bruyants. Enfin, l’ergonomie a été repensée avec le possibilité innovante d’interagir avec son smartphone via des mouvements de tête. Par exemple, un hochement permet de répondre à un appel, tandis qu’en faisant non de la tête vous le rejeter.


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