Samsung Galaxy Buds 3 Pro : Boulanger casse le prix des écouteurs grâce à ce cumul de réductions
La version Pro des Galaxy Buds 3 fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle chez Boulanger. En cumulant plusieurs réductions, vous pouvez économiser 120 euros sur l'achat des écouteurs sans fil Samsung.
Nous vous invitons à prendre la direction du site Boulanger où la plateforme commerciale française effectue une jolie baisse de prix sur les Galaxy Buds 3 Pro. Affichés en temps normal à 249,99 euros, les écouteurs sans fil Samsung disponibles en deux coloris au choix sont au tarif réduit de 179,99 euros. Les 70 euros de réduction sont obtenus de cette façon : une remise de 20 euros avec le code AUDIO10 et un bonus de reprise de 50 euros à valoir sur un ancien appareil usagé.
À propos du bonus de reprise, il est recommandé de cocher la case ‘oui' liée à l'item Reprise de votre ancien appareil que vous retrouverez avant la validation finale du panier. Et pour information, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont éligibles à une offre de remboursement de 50 euros de la part de la marque coréenne (voir conditions). Grâce à l'ensemble des réductions, les écouteurs reviennent donc au prix final de 129,99 euros.
Pour rappel, les successeurs des Buds 2 Pro sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui possèdent essentiellement les technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4. Les Galaxy Buds 3 Pro embarquent aussi trois microphones, la réduction active de bruit, plusieurs capteurs, une conception IP57 et une autonomie estimée à 30 heures grâce à l'étui de charge fourni.
Pour terminer, les écouteurs affichent des dimensions de 18.1 x 19.8 x 33.2 mm et un poids de 5,4 grammes chacun. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre article dédié au test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro.