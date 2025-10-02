La version Pro des Galaxy Buds 3 fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle chez Boulanger. En cumulant plusieurs réductions, vous pouvez économiser 120 euros sur l'achat des écouteurs sans fil Samsung.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Nous vous invitons à prendre la direction du site Boulanger où la plateforme commerciale française effectue une jolie baisse de prix sur les Galaxy Buds 3 Pro. Affichés en temps normal à 249,99 euros, les écouteurs sans fil Samsung disponibles en deux coloris au choix sont au tarif réduit de 179,99 euros. Les 70 euros de réduction sont obtenus de cette façon : une remise de 20 euros avec le code AUDIO10 et un bonus de reprise de 50 euros à valoir sur un ancien appareil usagé.

À propos du bonus de reprise, il est recommandé de cocher la case ‘oui' liée à l'item Reprise de votre ancien appareil que vous retrouverez avant la validation finale du panier. Et pour information, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont éligibles à une offre de remboursement de 50 euros de la part de la marque coréenne (voir conditions). Grâce à l'ensemble des réductions, les écouteurs reviennent donc au prix final de 129,99 euros.

Pour rappel, les successeurs des Buds 2 Pro sont des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire qui possèdent essentiellement les technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4. Les Galaxy Buds 3 Pro embarquent aussi trois microphones, la réduction active de bruit, plusieurs capteurs, une conception IP57 et une autonomie estimée à 30 heures grâce à l'étui de charge fourni.

Pour terminer, les écouteurs affichent des dimensions de 18.1 x 19.8 x 33.2 mm et un poids de 5,4 grammes chacun. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre article dédié au test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro.