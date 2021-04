Galaxy A82 : Samsung abandonnerait l’APN rotatif

Le Galaxy A82 de Samsung continue de faire parler de lui. Une grosse fuite nous révèle les caractéristiques du terminal milieu de gamme « plus » et également un visuel. Ce dernier nous donne une information majeure : le smartphone abandonnerait l’APN rotatif pour un format plus classique.

Il y a peu, Samsung a dévoilé trois smartphones de milieu de gamme : les Galaxy A52, A52 5G et A72. Véritable best sellers de Samsung, ils proposent (sur le papier) un rapport qualité/prix imbattable. Un autre smartphone encore non annoncé de la gamme, le Galaxy A82, connaît aujourd’hui une grosse fuite. Cette dernière nous donne de précieuses infos.

Le Galaxy A82 est censé être le téléphone le plus cher de la gamme et pourrait donc avoir un placement tarifaire juste en dessous des Galaxy S21. Il succéderait au Galaxy A80, qui avait la particularité d’avoir un APN coulissant et rotatif (il n’y a pas eu d’A81). La fuite nous permet d’avoir un premier visuel du smartphone de face. Certes, il est difficile de différencier les terminaux d'aujourd'hui sous cet angle, mais la photo nous montre que l’écran dispose d’un poinçon à son sommet, ce qui n’était pas le cas de l’A80. Le Galaxy A82 pourrait donc abandonner l’APN rotatif pour un format plus classique, avec capteur selfie à l’avant et module photo à l’arrière. Selon les précédentes fuites, il disposerait d’un capteur principal de 64 mégapixels.

Le Galaxy A82 aurait la 5G

On apprend aussi qu’il serait équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 855 Plus, relativement puissant et surtout doté de la 5G, fonctionnalité de plus en plus importante à l’heure où le réseau se déploie tranquillement. Ce processeur serait épaulé par 6 Go de RAM et sans surprise, nous devrions avoir Android 11 d’installé sur le terminal.

Pour le moment, rien n’est officiel, bien entendu. Mais les fuites se font de plus en plus précises et de plus en plus courantes. On peut donc s’attendre à une annonce imminente, peut-être dans les prochaines semaines. En tout cas, Samsung prévoit déjà de sortir ses trois premiers Galaxy A de 2021 dans les prochains jours. Le Galaxy A82 pourrait lui être le compromis idéal entre performances et prix, offrant une expérience premium à un tarif moins élevé.