Galaxy A82 : Samsung lancera un nouveau smartphone avec capteur photo rotatif en 2021

Le Galaxy A82, l'un des prochains smartphones milieu de gamme de Samsung, commence à faire parler de lui. Attendu d'ici la fin de l'année 2021, le téléphone signerait le retour du capteur photo rotatif inauguré avec son prédécesseur, le Galaxy A80. On fait le point sur les premières informations disponibles sur le terminal.

Souvenez-vous : en 2019, Samsung levait le voile sur le Galaxy A80, un smartphone milieu de gamme équipé d'un étonnant capteur photo rotatif. La firme glissait un triple capteur photo (48 MP + 8 MP Ultra grand-angle + TOF) dans un mécanisme coulissant et rotatif.

Grâce à ce mécanisme, l'appareil photo principal fait à la fois office de capteur dorsal et de caméra pour les selfies. En fonction des besoins de l'utilisateur, l'appareil se tourne tout simplement dans le sens voulu. Le dispositif permettait à Samsung de faire l'impasse sur l'encoche ou le trou dans l'écran tout en garantissant des selfies de qualité.

Samsung prépare le retour du capteur photo rotatif

Lors de notre test du Galaxy A82, nous avons beaucoup apprécié ce triple capteur photo rotatif. Malheureusement, Samsung n'a pas réutilisé ce mécanisme rotatif sur d'autres smartphones de son catalogue depuis le A80. D'ailleurs, le géant de Séoul n'a pas offert de successeur au Galaxy A80. L'an dernier, aucun Galaxy A81 n'a été commercialisé.

D'après les informations de nos confrères néerlandais de Galaxy Club, Samsung s'apprête finalement à lancer un successeur du Galaxy A80. Baptisé Galaxy A82, le smartphone est apparu dans plusieurs bases de données sous le nom de SM-A826B. Samsung présentera le Galaxy A82 plus tard dans l'année, avance le média. Compatible avec la 5G, le smartphone serait équipé d'une caméra rotative analogue. Néanmoins, Galaxy Club précise que le développement du téléphone en est encore à ses balbutiements. D'ici le lancement, tout peut encore changer.

Pour l'heure, on ignore encore tout de la date de sortie ou du prix de départ du Galaxy A82. En 2019, le fabricant avait commercialisé le A80 en France dans le courant du mois de mai à un prix de 659 euros. On vous en dit plus dès que possible sur le futur A82. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Galaxy Club