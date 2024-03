Déjà une belle réduction sur les Galaxy A55 et A35, avec les Galaxy Buds FE offerts

Samsung vient de lancer les Galaxy A55 et A35 en France. Les deux smartphones sont déjà disponibles en précommande pour une sortie le 15 mars. Et jusqu'au 16 avril, la marque vous offre 50 € de bonus de reprise ainsi que les écouteurs Galaxy Buds FE d'une valeur de 99 €. On vous dit comment en profiter.

Proposés sous la barre des 500 €, les Galaxy A55 et A35 sont les deux smartphones de Samsung qui se positionnent sur le segment concurrentiel du milieu de gamme en 2024. Ils s’adressent à ceux qui souhaitent profiter d'une expérience proche de celle des Galaxy S24 pour un tarif nettement inférieur.

Galaxy A55 et A35 : 50 € de remise et des Galaxy Buds FE offerts

Les Galaxy A55 et A35 sont disponibles respectivement à partir de 499 € et 399 €. Pour l’achat de l’un des deux modèles, Samsung vous offre un bonus de reprise de 50 € au cas où vous décideriez d'échanger un ancien appareil. Il peut s’agir d’un smartphone, d’une tablette, d’une montre connectée ou d’un PC portable… peu importe son état.

Le bonus vient s’ajouter à la valeur de rachat de votre appareil. Il vous est offert sous la forme d’une réduction immédiate de 50 €. En d’autres termes, le Galaxy A55 vous reviendrait à 449 € au lieu de 499 € dans sa version avec 128 Go de stockage.

Le Galaxy A35 en ce qui le concerne vous reviendrait à 349 € au lieu de 399 €. Le prix descend encore plus bas quand on considère le montant de la reprise de votre ancien appareil. Ce montant est aussi déduit du prix du Galaxy A35 ou du A55 à l'achat. Vous pouvez voir les conditions de reprise ici. Cette offre est valable jusqu'au 16 avril 2025.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung vous offre en plus ses écouteurs Galaxy Buds FE qui sont d’une valeur de 99 €.

Pour ce qui est des caractéristiques, le Galaxy A55 embarque un SoC Exynos 1480 et le A35 un Exynos 1380 même si Samsung ne les mentionne pas explicitement. Pour le reste, les deux smartphones partagent peu ou prou la même fiche technique.

Ils disposent notamment d'un écran Super AMOLED de 6,6 pouces en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 25W ou encore d'un triple capteur photo dont un module principal de 50 MP (grand-angle). Les deux autres sont un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 5 MP.