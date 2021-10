Galaxy A52 : Samsung ajoute 4 Go de RAM virtuelle avec une mise à jour

Samsung déploie actuellement une mise à jour de taille sur le Galaxy A52. Grâce au firmware, le smartphone milieu de gamme bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité appelée RAM Plus. Cette option permet d'ajouter de la mémoire vive au téléphone. On vous explique comment installer la mise à jour sur votre appareil.

Début septembre 2021, Samsung a inauguré RAM Plus, une option permettant d'ajouter de la RAM virtuelle à ses smartphones. Cette fonctionnalité gonfle la quantité de mémoire vive d'un terminal en rognant sur le stockage interne disponible.

Dans un premier temps, le géant de Séoul a déployé RAM Plus sur le Galaxy A52s, un smartphone 5G milieu de gamme annoncé dans le courant de l'été dernier. Par la suite, le fabricant a poussé la fonctionnalité sur le Galaxy Z Fold 3 avec écran pliable, les Galaxy S21, ainsi que le Galaxy A52 5G.

Sur le même sujet : Samsung commence à retire les publicités dans ses smartphones, il était temps !

Comment installer la mise à jour RAM Plus sur le Galaxy A52 ?

Samsung déploie maintenant RAM Plus sur le Galaxy A52 cantonné à la 4G. Cette nouveauté est incluse dans la mise à jour contenant le patch de sécurité Android d'octobre 2021. Avec ce patch mensuel, Google corrige un total de 41 failles de sécurité, dont trois brèches critiques.

Si vous possédez un Galaxy A52, vous devriez recevoir la mise à jour avec l'option RAM Plus dans les jours à venir. Pour vérifier si le firmware est déjà accessible dans votre région, on vous invite à suivre la manipulation ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez maintenant Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre A52

Comme c'est le cas sur les autres téléphones ayant reçu l'option, RAM Plus est activé en permanence sur le smartphone et ajoute 4 Go de mémoire vive virtuelle. Au total, le smartphone bénéficie donc d'un total de 10 Go de RAM. Il n'est pas possible de personnaliser le fonctionnement de cette nouveauté. Avez-vous déjà reçu la mise à jour ? On attend votre témoignage dans les commentaires.