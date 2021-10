Samsung commence à retire les publicités dans ses smartphones, il était temps !

Samsung a commencé à supprimer les publicités de ses applications sur sa surcouche Android : One UI. La présence de publicité était jusqu’à présent un des gros défauts de la surcouche de Samsung, mais cela va bientôt changer.

Samsung, contrairement à Apple ou à d’autres concurrents chez Android, continue toujours d’afficher des publicités dans sa surcouche One UI. En août, la direction de Samsung a déclaré qu'elle avait entendu les retours des consommateurs et des employés qui se plaignaient des publicités dans les applications standard et qu'elle envisagerait de les supprimer. Selon 9to5google, Samsung a déjà commencé à supprimer les publicités de sa surcouche, puisque celles-ci n’apparaitraient plus dans les applications Samsung Weather, Pay ou Health pour certains utilisateurs.

Les publicités dans les applications préinstallées étaient particulièrement frustrantes, surtout sur les smartphones phares du géant coréen. En effet, certains consommateurs ne comprenaient pas pourquoi ils dépensaient plus de 1000 euros dans un smartphone Galaxy haut de gamme et continuaient à crouler sous les publicités quand ils utilisaient des applications Samsung.

Samsung commence à supprimer les publicités de sa surcouche

Pour l’instant, tous les utilisateurs ne devraient pas être concernés par le retrait de ces publicités. En effet, cela concernerait pour l’instant les clients américains et sud-coréens, mais Samsung s’efforce de retirer les publicités chez tous ses utilisateurs. D'autres applications Samsung One UI devraient voir leurs publicités supprimées d’ici les prochaines semaines.

Si vous voyez toujours des publicités sur votre téléphone Samsung pour les applications tierces susmentionnées d’ici la fin de l’année 2021, vous devrez peut-être forcer l'arrêt de l'application et la relancer. Nous n’avons pas encore de date précise concernant leur retrait en France, mais nous vous tiendrons bien sûr au courant dès que ce changement sera effectif.

En attendant de voir Samsung supprimer les publicités pour tous les utilisateurs, ceux-ci attendent de pied ferme la nouvelle mise à jour Android 12 et la nouvelle surcouche One UI 4.0, dont Samsung a déjà commencé à déployer la bêta. Le géant coréen devrait la rendre disponible pour tous les smartphones compatibles d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine.

Source : 9to5google