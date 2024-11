Galaxy A35 5G : le smartphone Samsung avec une enceinte JBL est à prix réduit

Lors du Black Friday 2024, vous pouvez profiter d'une offre intéressante sur le Galaxy A35 5G. Chez Amazon, le smartphone Samsung fourni avec une enceinte JBL est affiché sous la barre des 330 euros.

Après le bon plan sur le Galaxy A15, c'est au tour d'un autre smartphone Samsung de la même gamme d'être affiché en promotion pour le Black Friday Amazon.

Accompagné d'une enceinte sans fil JBL Go 3 Eco (d'une valeur de 45 euros), le Samsung Galaxy A35 5G proposé dans son coloris bleu minuit est au tarif de 329 euros au lieu de 399 euros, soit 70 euros de moins par rapport au prix du téléphone seul. Pour information, le pack vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais.

Sorti au cours du mois de mars 2024, le Galaxy A35 possède un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une fréquence d'affichage de 120 Hz, un verre Gorilla Glass Victus+ et une densité de 389 ppi. Le smartphone de Samsung embarque aussi un processeur Exynos 1380 Octo-Core, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible par MicroSDXC jusqu'à 1 To). Le tout fonctionne sous le système d'exploitation Android 14 lié à une surcouche Samsung One UI 6.1 et est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 25W.

L'APN du téléphone est composé d'un triple capteur principal de 50 MP (f/1.8, OIS) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 5 MP (macro, f/2.4, zoom digital x10) et d'une caméra frontale de 13 MP (f/2.2). De son côté, la connectivité inclut le Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, l'USB Type C, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreinte digitale sous l'écran.