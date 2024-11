Cette enceinte connectée JBL Charge 5 avec une excellente autonomie est bradée pour le Black Friday !

Cette année, le Black Friday a démarré en avance et de nombreuses offres irrésistibles sont déjà disponibles. Vous cherchez une enceinte Bluetooth nomade avec un qualité sonore irréprochable et une autonomie généreuse ? La JBL Charge 5 est actuellement affichée à -30%, à savoir 139 € au lieu de 199,99 €.

Le mois de novembre est sans aucun doute le mois préféré des amateurs de bons plans. Cette année, le Black Friday est prévu le 24 novembre mais de nombreux sites de e-commerce ont pris de l’avance en affichant d’ores et déjà des offres irrésistibles. Vous trouverez ainsi de nombreux produits high-tech à prix réduit.

L’enceinte Bluetooth JBL Charge 5 est actuellement en promotion chez Amazon. Vous pouvez l’avoir à 139 € au lieu de 199,99 €. Si vous souhaitez une excellente enceinte nomade à la fois robuste et endurante, c’est le bon moment pour faire une bonne affaire !

JBL Charge 5 : l’enceinte Bluetooth de référence passe à prix réduit pour le Black Friday

Excellente qualité sonore ne rime pas toujours avec prix élevé. La JBL Charge 5 en est la preuve. Cette enceinte portable profite d’un son puissant de 40 watts RMS. Le haut-parleur optimisé de longue portée est accompagné d’un haut-parleur haute fréquence séparé et, avec les deux radiateurs de basses, vous obtenez un qualité sonore irréprochable. Le son est clair, riche, et les basses sont profondes.

Comme son nom l’indique, la JBL Charge 5 a également la possibilité de recharger vos appareils grâce à la présence d’un port USB-A. Elle dispose d’ailleurs d’une batterie d’une capacité de 7 500 mAh lui permettant de fonctionner jusqu’à 20 heures d’affilé. Et comme elle certifiée IP67, vous pouvez la transporter où bon vous semble et écouter votre musique à l’extérieur. Elle ne craint ni la poussière, ni l’eau et peut donc être utilisée dehors par tous les temps.

Cette enceinte Bluetooth embarque le mode PartyBoost qui vous donne la possibilité de jumeler deux enceintes compatibles JBL pour un son stéréo ou d’augmenter le son en associant plusieurs enceintes pour une diffusion simultanée. La connexion Bluetooth permet de connecter 2 smartphones ou tablettes en même temps pour jouer de la musique à tour de rôle.

La JBL Charge 5 est une valeur sûre. Légère, puissante et robuste, elle est idéale pour animer vos soirées. Alors ne passez pas à côté de cette belle offre !

