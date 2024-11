Galaxy A15 5G : le smartphone Samsung est à 179 € pour le Black Friday

Un smartphone Samsung de la gamme Galaxy devient abordable pour le Black Friday. Chez Amazon, le Galaxy A15 compatible avec la 5G est proposé sous les 180 euros seulement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que la Black Friday Week d'Amazon commencera officiellement ce jeudi 22 novembre 2024, il est déjà possible de profiter d'offres promotionnelles intéressantes parmi une sélection d'articles high-tech. Au sein de cette sélection, le géant du commerce en ligne propose le Galaxy A15 5G à prix réduit. En ce moment, le smartphone Samsung disponible en plusieurs coloris est à 179 euros au lieu de 249 euros. Cela fait une remise immédiate de 70 euros par rapport au tarif conseillé.

Similaire au design du Galaxy S24, le Samsung Galaxy A15 est équipé d'un écran Infinity-U Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une fréquence d'affichage de 90 Hz et une densité de 399 ppp. Le smartphone de la marque coréenne embarque aussi un processeur MediaTek Dimensity 6100+ Octo-Core cadencé à 2.2 GHz, une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go (extensible par micro SDXC jusqu'à 1 To).

L'ensemble est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 25W et fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche Samsung One UI Core 6.0. À propos de la partie photo/vidéo, on peut trouver un APN principal de 50 MP (f/1.8) + 5 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4), ainsi qu'un APN secondaire de 13 MP (f2.0). Enfin, la connectivité du téléphone se compose du Bluetooth 5.3, du GPS, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, du NFC, de l'USB-C, de la reconnaissance faciale, d'une prise jack 3.5 mm et d'un capteur d'empreinte digitale sur la tranche. Plus d'informations sur notre articlé consacré au test du Samsung Galaxy A15 5G.