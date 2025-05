One UI 7 : attention, la mise à jour ferait fondre les batteries de ces smartphones Galaxy

La mise à jour One UI 7 devait apporter des nouveautés rafraîchissantes… mais certains propriétaires de Galaxy S24 ont l’impression d’avoir reçu un aspirateur à batterie à la place.

Après des mois d’attente et de multiples reports, Samsung a finalement déployé One UI 7, sa grande mise à jour basée sur Android 15. Problème : depuis son installation, des utilisateurs de Galaxy S24 et d’autres modèles récents constatent une chute libre de l’autonomie de leur appareil.

En effet, sur les forums officiels de Samsung et Reddit, les témoignages se multiplient. Un utilisateur du Galaxy Z Fold 6 raconte que sa batterie passait de 45 % à 20 % en fin de journée après la mise à jour. Même son de cloche chez des propriétaires de S24, qui voient leur appareil téter la prise bien plus vite qu’avant. Pourtant, d’autres assurent ne remarquer aucun changement, voire une amélioration. De quoi semer le doute sur l’ampleur réelle du problème.

Mise à jour ou mise à plat des batteries

Avec ses nouvelles fonctionnalités (notifications en direct, Now Bar sur l’écran verrouillé, animations fluides), One UI 7 est un bouleversement pour l’écosystème Samsung. Mais cette transformation a un coût : le système, plus gourmand, solliciterait davantage le processeur et la mémoire. La taille imposante de la mise à jour et les retards répétés de déploiement laissent aussi suspecter des bugs non résolus, potentiellement liés à la gestion énergétique.

Face à la grogne, la communauté propose des solutions. Certains recommandent de vider le cache des applis via le mode recovery, ou de patienter 14 jours le temps que l’IA ajuste les ressources. D’autres plaident pour une réinitialisation complète, une méthode radicale, mais efficace selon quelques témoignages. Samsung, de son côté, reste discret, bien qu’un correctif soit attendu dans la mise à jour de mai 2025.

Reste une inconnue : ces soucis ne toucheraient qu’une minorité d’utilisateurs, les plus actifs sur les réseaux sociaux. Avec des millions d’appareils mis à jour, Samsung semble pour l’instant éviter une crise généralisée. Mais pour ceux qui doivent désormais traquer les prises USB-C comme des trésors, One UI 7 ressemble davantage à une fausse bonne nouvelle. À moins que le temps, ou un correctif, mieux vaut déjà s’armer d’une bonne batterie externe.