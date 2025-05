Ce faisceau lumineux transmet 1,9 million de vidéos HD en une seconde, voici ce qui pourrait remplacer la fibre

Les connexions ultra-rapides ne sont plus réservées aux câbles. Une nouvelle percée technologique promet de révolutionner l’accès à internet haut débit. Et cette fois, c’est un simple rayon lumineux qui bat tous les records.

Aujourd’hui, les connexions les plus rapides reposent sur la fibre optique, capable d’atteindre jusqu’à 10 Gb/s pour les offres les plus haut de gamme. Le Wi-Fi 7, en cours de déploiement, promet 46 Gb/s dans des conditions optimales. Côté réseaux mobiles, la 5G dépasse rarement les 2 Gb/s en pratique. Ces performances, bien qu’impressionnantes, ne suffisent pas toujours à répondre à la demande croissante de services connectés. Avec l’essor de la domotique, des véhicules autonomes et des villes intelligentes, les infrastructures actuelles montrent déjà leurs limites, notamment dans les zones urbaines denses ou mal couvertes.

Face à ces enjeux, des chercheurs néerlandais viennent de franchir un cap historique. Ils ont réussi à transmettre des données à très haut débit sur une distance de 4,6 kilomètres, sans câble ni onde radio. Leur solution repose sur un faisceau de lumière infrarouge, capable de transporter un volume gigantesque d’informations sans subir d’interférences.

Ce faisceau lumineux transmet 1,9 million de flux vidéo HD par seconde sans câble ni interférence

L’expérience a été menée entre deux bâtiments dans la ville de Eindhoven, aux Pays-Bas, grâce à des antennes optiques conçues par la société Aircision. Ces dispositifs utilisent la communication optique en espace libre, une technique qui permet de faire circuler des données dans l’air à l’aide d’un rayon lumineux invisible à l’œil nu. Ce système offre un double avantage : une très large bande passante et une absence totale d’interférences avec les technologies sans fil classiques. Même dans un environnement urbain, le signal reste stable et ultra-rapide.

Le débit enregistré atteint 5,7 térabits par seconde, soit l’équivalent de 1,9 million de vidéos en HD diffusées en simultané. Ce record a été obtenu grâce à un banc d’essai permanent baptisé Reid Photonloop, capable de combiner plusieurs longueurs d’onde dans un seul faisceau. Cette innovation ouvre la voie à des usages concrets, comme relier des antennes 5G ou 6G dans les zones où poser de la fibre est trop compliqué ou coûteux. Elle pourrait aussi renforcer les connexions critiques lors de catastrophes ou dans des régions isolées.