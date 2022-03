Les Galaxy A représentent plus de 50% des smartphones Samsung vendus en 2021

Les Galaxy A représentent plus de la moitié des smartphones vendus par Samsung dans le monde l'année dernière. Le numéro 1 du smartphone est fortement dépendant du succès de ses téléphones milieu de gamme.

Depuis 2016, Samsung s'est imposé comme le numéro 1 de la téléphonie mobile dans le monde, devant Apple et ses concurrents Android. Pour maintenir son hégémonie sur le marché mondial, le géant de Séoul s'appuie sur un large catalogue de smartphones milieu et d'entrée de gamme.

Parmi les téléphones Samsung les plus populaires, on trouve les Galaxy A. D'après un nouveau rapport de Counterpoint Research, les smartphones de la gamme représentent d'ailleurs 58 % des ventes de mobiles Samsung l'année dernière.

Samsung dépend du succès des Galaxy A pour rester numéro 1

Au dernier trimestre de l'année, 59% des téléphones estampillés Samsung vendus dans le monde étaient des Galaxy A. Pour conserver sa place sur le trône, le constructeur sud-coréen dépend fortement du succès de ses appareils milieu de gamme. “La série A de milieu de gamme a été le principal cheval de bataille du catalogue de smartphones de Samsung au cours des dernières années”, souligne Liz Lee, analyste principale chez Counterpoint.

Parmi les références les plus vendues, on trouve les Galaxy A31 et Galaxy A32. D'après Counterpoint, les deux modèles “se débrouillent bien sur divers marchés comme l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest et de l'Est”. D'après Counterpoint, le marché du smartphone est friand de terminaux à prix cassé. Au deuxième trimestre de l'an dernier, 60% des téléphones vendus dans le monde étaient d'ailleurs des appareils milieu de gamme, souligne le rapport.

Sans surprise, les Galaxy A s'imposent régulièrement parmi les téléphones les plus vendus au monde. En 2021, le Galaxy A72 était d'ailleurs le smartphone Android le plus populaire du marché. Le milieu de gamme héritait de la 6e place, juste derrière plusieurs modèles d'iPhone d'Apple.

Grâce au succès ininterrompu des Galaxy A, Samsung compense les ventes en berne de ses smartphones orientés haut de gamme, comme les Galaxy S. Depuis plusieurs années, les téléphones Samsung premium se vendent de moins en moins bien, et ce, malgré le succès des Galaxy Z Fold et Z Flip pliables.

Dans ce contexte, Samsung s'apprête à renouveler son offre sur le milieu de gamme. Ce jeudi 17 mars, le fabricant va dévoiler plusieurs nouveaux Galaxy A, dont le Galaxy A53. Malgré leur fiche technique modeste, des performances moyennes et peu d'innovations, les terminaux devraient s'imposer parmi les appareils Samsung les plus populaires au monde grâce à leur excellent rapport qualité prix.