Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : notre prise en main des nouveaux fleurons de Samsung

Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones phares : les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Nous avons eu la chance de les prendre en main pour vous donner nos premières impressions. La marque propose des produits maîtrisés, mais très proches de leurs prédécesseurs. Seul le Galaxy S22 Ultra tente quelques expérimentations.

Samsung a enfin annoncé ses nouveaux smartphones phares, les Galaxy S22. Trois produits sont de la partie : le Galaxy S22, le Galaxy S22+ ainsi que le Galaxy S22 Ultra. Ces terminaux sont la figure de proue du constructeur pour l’année 2022. Reprenant la formule déjà solide établie avec les Galaxy S21, Samsung l’améliore par petites touches, prenant soin de ne pas bousculer les habitudes des utilisateurs.

En plus de ces smartphones, le constructeur a également présenté sa nouvelle ligne de tablettes : les Galaxy Tab S8. Là encore, trois terminaux sont commercialisés : la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ ainsi que la Galaxy Tab S8 Ultra.

Nous avons eu la chance de manipuler ces produits en avant première et nous vous livrons nos impressions. Les Galaxy S22 promettent ils de marquer l’histoire de la gamme? Réponse tout de suite.

Notre prise en main en vidéo des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Des caractéristiques techniques remises au goût du jour

Comme d’habitude sur la gamme des Galaxy S, Samsung cherche à apporter le meilleur de la technologie dans ses produits. Cette édition 2022 ne fait pas exception à la règle. La progression n’est pas immense par rapport la gamme des S21, mais il faut tout de même noter des améliorations notables. Le premier changement majeur réside au niveau du processeur. On passe ainsi de l’Exynos 2100 à l’Exynos 2200 (Snapdragon 8 Gen 1 aux Etats-Unis). Gravé en 4 nm, ce processeur promet plus de puissance, bien sûr, mais aussi une meilleure gestion de la batterie, en plus d'apporter du neuf sur la partie traitement photo. Sa particularité réside dans son GPU conçu par AMD.

Galaxy S22 Galaxy S22+ Galaxy S22 Ultra Ecran AMOLED 6.1"

FHD+

LTPO 10-120 Hz

2400 x 1080 pixels AMOLED 6.6"

FHD+

LTPO 10-120 Hz

2400 x 1080 pixels AMOLED 6.8"

WQHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

3200 x 1440 pixels

1750 nits Chipset Exynos 2200, 4 nm

Wi-Fi 6 Exynos 2200, 4 nm

Wi-Fi 6E Exynos 2200, 4 nm

Wi-Fi 6E OS Android 12 + One UI 4.1 Android 12 + One UI 4.1 Android 12 + One UI 4.1 RAM 8 Go 8 Go 8 / 12 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go 128/256/512 Go microSD Non Non Non Capteur principal 50 MP grand angle f / 2,2

12 MP ultra grand angle f / 2.2

10 MP téléobjectif Zoom optique 3X f / 2.4 50 MP grand angle f / 2,2

12 MP ultra grand angle f / 2.2

10 MP téléobjectif Zoom optique 3X f / 2.4 108 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2,2

10 MP Téléobjectif Zoom optique 10X f / 4,9

10 MP Zoom optique 3X f / 2,4

Autofocus laser Capteur selfie 10 MP (f / 2,2) 10 MP (f / 2,2) 40 MP (f / 2,2) Batterie 3700 mAh

Recharge filaire 25W

Sans fil 15W 4000 mAh

Recharge filaire 45W

Sans fil 15W 5000 mAh

Recharge filaire 45W

Sans fil 15W 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68 IP68

La partie photo a aussi été revue. Si nous retrouvons toujours les trois capteurs à l’arrière du S22 et S22 +, ils ont été ajustés, puisque nous avons un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels (12,12 et 64 sur le S21). Le S22 Ultra reprend lui le module du S21 Ultra (avec son capteur principal de 108 mégapixels), mais propose cette fois deux zooms optiques : X3 et X10.

Pour le reste, nous sommes dans du changement mineur. La taille des écrans a par exemple été un poil réduite, tout comme la capacité des batteries.

Une gamme divisée en deux

Il y avait un gap entre le couple S21/S21+ et le S21 Ultra, mais cette année, c’est un gouffre. Le S22 Ultra se différencie de ses deux petits frères aussi bien au niveau du design que de la photo.

Ainsi, la gamme Galaxy S22 est divisée en deux. Le S22 et le S22+ d'un côté, le S22 Ultra de l'autre. Les deux premiers sont en réalité des déclinaisons du même smartphone. La seule différence réside dans la taille de l’écran (6,1 pouces et 6,6 pouces) ainsi qu’au niveau de la batterie (3 700 mAh et 4000 mAh). Le S22+ profite également de la recharge rapide de 45 Watts, contre 25 Watts pour le S22 classique. Pour le reste, ce sont les mêmes. Difficile de les différencier visuellement et techniquement.

Le Galaxy S22 Ultra est lui bien particulier. Samsung l’a en effet conçu comme le successeur du Galaxy Note. Le S21 Ultra était déjà compatible avec le S-Pen, mais ce SS2 Ultra va plus loin en l’intégrant directement dans sa coque. Une particularité forte sur laquelle le constructeur devrait beaucoup communiquer. Pour bien différencier ce modèle des deux autres, Samsung l'a doté d'un design légèrement différent, nous allons le voir plus bas.

Un design dans la droite lignée du Galaxy S21

Le S22 et le S22+ adoptent les mêmes codes visuels que le S21. Samsung n’a en effet pas voulu toucher à un design qui fonctionne encore très bien aujourd’hui, mais y a tout de même apporté quelques améliorations.

Nous retrouvons toujours le fameux bloc photo à l'arrière. Comme sur le S21, il naît des tranches et adopte un matériau et une couleur différente par rapport à la coque. Toutefois, il ressort moins qu’auparavant. Les bords, eux, sont plats, contrairement au téléphone précédent. Cela donne une sensation étrange : en tenant le mobile et en fermant les yeux, on a presque l'impression de manipuler un iPhone.

En main, le smartphone est très agréable. L’aluminium du capot arrière est maintenant beaucoup plus doux sous les doigts, ce qui donne une impression « chaleureuse » qui manquait au S21. Le poids est aussi parfaitement équilibré sur les deux terminaux (167 grammes pour le S22 et 195 grammes pour le S22+). Tous deux font 7,6 mm d’épaisseur, contre 7,9 mm pour le S21.

Les S22 seront disponibles en quatre coloris : blanc, noir, rose et vert canard. C’est ce dernier qui nous a le plus convaincu. Il donne un aspect très chic au smartphone sans forcément tomber dans le blingbling. Cependant, nous avons remarqué des vilaines traces de doigt après seulement quelques secondes d’utilisation. Aïe.

Un soin tout particulier a aussi été apporté à l’écran (toujours plat). Il gagne en luminosité maximale, pouvant atteindre les 1700 nits selon Samsung (sur le S22+ et le S22 Ultra). S’il est vrai que la dalle est agréable à l’œil et lumineuse, il est pour l’instant difficile de confirmer cette donnée. Il faudra voir ça pendant les tests avec notre sonde.

Le Galaxy S22 Ultra est pour sa part très différent au niveau de son design. Samsung a en effet voulu marquer une rupture visuelle avec les deux autres produits pour le distinguer le plus possible.

Le module photo si particulier disparaît pour laisser la place à des capteurs juste posés à la surface de la coque. Ils ressortent légèrement, ce qui pourrait donner des soucis de stabilité lorsque le smartphone sera posé sur le dos. Au premier coup d’œil, nous n’avons tout simplement pas l’impression de voir un Galaxy S22, mais un autre téléphone.

Cette différence de design se remarque aussi au niveau des tranches, très arrondies. A l'avant, l'écran est légèrement incurvé sur les bords. Une particularité qu'embarquait déjà le S21 Ultra.

Les tranches inférieures et supérieures sont pour leur part totalement plates. Le stylet, qui fonctionne de la même manière que sur le Galaxy Note, se loge dans une cavité à la base du smartphone.

Niveau coloris, ce terminal connait aussi un traitement de faveur. On retrouve un modèle blanc, noir, vert canard mais aussi bordeaux. Ce dernier est d’une classe rarement vue sur un téléphone et apporte un vrai cachet visuel à ce S22 Ultra.

En main, le S22 Ultra est une vraie brique. Il n’est pas aidé par son grand écran de 6,8 pouces, son épaisseur de 9 mm ainsi que son poids de 228 grammes. Il faut aimer les téléphones imposants. Pour notre part, cela ne nous dérange pas, surtout que le poids est très bien équilibré (mais un peu moins quand on sort le S-Pen).

Bref, Samsung peaufine une formule déjà acclamée pour un résultat qui nous laisse très optimiste. Nous sommes surtout séduits par le modèle Ultra qui tente des choses. Dernier point important : tous les terminaux sont certifiés IP68 et la marque promet une résistance accrue de la coque afin d’éviter les accidents.

Des nouveautés axées sur la photo et la partie logicielle

Samsung veut vraiment miser sur la photo et la vidéo avec ses S22. Les modules des trois smartphones ont été retouchés, puisque les S22 et S22+ disposent maintenant d’un capteur principal de 50 mégapixels. La taille des pixels a été augmentée pour améliorer les clichés (2 µm pour le S22 et S22+ et 2,4 µm pour l’Ultra) et le traitement photo est plus performant grâce à l’Exynos 2200.

Dans les faits, cela donne des clichés plus réussis, mais aussi un mode nuit plus juste (pourrait-il dépasser celui du Pixel 6 ?). Le mode portait apportera plus de lumière et gérera mieux la mise au point. Du côté de l’Ultra, Samsung nous promet deux zooms optiques : un X3 et un X10 (le smartphone dispose de deux téléobjectifs). Le zoom numérique X100 sera toujours de la partie. Notons du côté de la vidéo, nous avons aussi des améliorations avec une mise au point automatique retravaillée et une plus grande stabilité dans les prises de vue. La compatibilité avec le HDR 12 est aussi de mise. Nous avons pu rapidement essayé cette partie photo sur les S22, mais il est difficile pour le moment de donner un avis, les conditions de test n’étant pas idéales. Toutefois, la première impression est plutôt bonne.

Pour la partie logicielle, nous aurons évidemment Android 12 avec la surcouche One UI 4.1 de Samsung. Plus de personnalisation, plus de protection des données… vous connaissez le programme. Pour le S-Pen du S22 Ultra, celui-ci fonctionne de la même manière que sur le Note, activant un onglet dédié dès qu'il est sorti de sa niche. Il faut signaler que son temps de réponse a été amélioré (2,8 ms) ce qui rend l’écriture encore plus agréable.

Les Galaxy S22, une évolution en douceur de la gamme

Notre première approche avec ces Galaxy S22 est très positive. Les smartphones sont jolis, agréables en main et semblent tenir leurs promesses. Nous avons été particulièrement séduits par le S22 Ultra, qui adopte une direction intéressante en reprenant le flambeau du Note. Pour les autres, nous sommes simplement dans une évolution maîtrisée. Certains diraient trop sage.

Les trois smartphones sont en précommande sur le site de Samsung. Voici les prix officiels :

Galaxy S22 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 859 €

Galaxy S22 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 909€

Galaxy S22+ (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 1059 €

Galaxy S22+ (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1109 €

Galaxy S22 Ultra (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1259 €

Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1359 €

Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1459 €

Le Galaxy S22 Ultra sera commercialisé à partir du 25 février prochain. Le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ seront eux vendus dès le 11 mars 2022.

Les Tab S8, trois tablettes dont une énoOOOorme

Samsung a également présenté sa nouvelle ligne de tablettes : les Galaxy Tab S8. Comme sur les smartphones, nous avons trois modèles : la Tab S8, la Tab S8+ ainsi que la Tab S8 Ultra.

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Ecran 11"

LCD LTPS

2560 x 1600 pixels, 120 Hz 12,4"

AMOLED

2800 x 1752 pixels, 120 Hz 14,6"

AMOLED

2960 x 1848 pixels, 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Capteurs avant 12 Mp 12 Mp 12 Mp Stockage 128, 256 Go 128, 256 Go 128, 256, 512 Go Batterie 8000 mAh 10090 mAh 11 200 mAh Recharge 45W filaire 45W filaire 45W filaire OS Android 12 + One UI 4.1 Android 12 + One UI 4.1 Android 12 + One UI 4.1

La Tab S8 dispose d’un écran LCD de 11 pouces, tandis que la Tab S8 + arbore une dalle AMOLED de 12,4 pouces (toutes 120 Hz). Rien de bien incroyable à signaler sur ces produits, qui sont de simples mises à jour des Tab S7 et S7+. Les tablettes sont équipées d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Celle qui attire vraiment l’attention est la Galaxy Tab S8 Ultra. Celle-ci dispose d’un immense écran AMOLED de 14,6 pouces, ce qui en fait la tablette Android la plus grande du marché. Elle se reconnait par sa taille, mais aussi par l'encoche qui abrite deux caméras (qui zooment automatiquement sur la personne qui parle en vidéo, pratique pour les visios à plusieurs). Comme sur les autres modèles, il est possible d’y accrocher un clavier (vendu séparément) et d’utiliser un stylet (fourni). En mains, l’ardoise est un monstre, mais elle fascine, par sa finesse, tout d’abord, mais aussi son poids de 700 grammes (ce qui est peu pour la taille). Toute la question sera de savoir ce qu’elle vaudra dans la vie de tous les jours. Avons-nous réellement besoin d’une tablette aussi grande ? Il faudra la tester pour le savoir.

Pour finir, ces tablettes misent sur le logiciel pour séduire. One UI 4.1 permet une certaine convergence entre les produits Galaxy. Il est par exemple possible d’utiliser son S22 en tant que palette de couleur en dessinant sur le grand écran de la tablette, ou encore de copier-coller un texte d’un terminal à l’autre. Elles peuvent aussi trouver leur utilité sur Windows en se transformant en second écran sur votre ordinateur, par exemple.

Bref, des produits classiques, mais qui devraient satisfaire les adeptes de ce format. Elles sont commercialisées dès aujourd’hui :

Galaxy Tab S8 : à partir de 769 euros

Galaxy Tab S8 + : à partir de 999 euros

Galaxy Tab S8 Ultra : à partir de 1219 euros

Samsung fait donc ce qu’il sait faire de mieux avec ses six nouveaux produits. Sur le papier, ils ont tout pour plaire et notre première approche a été satisfaisante. Bien entendu, nous allons les tester en profondeur d’ici peu afin de donner un avis tranché et définitif sur ces smartphones et tablettes.