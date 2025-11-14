Black Friday : Boulanger dégaine une nouvelle vague de promos, voici les offres à ne pas manquer !

Boulanger a lancé son Black Friday bien avant l'heure. L'enseigne propose progressivement ses meilleures offres de l'année jusqu'à la fin du mois de novembre. On a fait le tour : voici les promos à ne pas manquer.

Chez Boulanger, le Black Friday démarre bien à l'avance. L'enseigne vient de lancer une nouvelle salve de promos après celles du début du mois. Elle propose des réductions importantes sur de nombreux produits. C'est le moment de faire de belles économies sur vos achats de fin d'année.

Comme d'habitude, nous avons parcouru l'ensemble des promotions sur les produits high-tech. Découvrez ici notre sélection des meilleures offres du Black Friday chez Boulanger.

Black Friday Boulanger : nouvelles promos disponibles

Galaxy S25 FE à 599 € au lieu de 749 €

Lancé en septembre 2025, le Galaxy S25 FE s'affiche à son prix le plus bas depuis sa sortie, grâce au Black Friday Boulanger qui le fait chuter à seulement 599 € au lieu de 749 €. Cela correspond à une réduction de 20%, soit une économie de 150 €.

Le Galaxy S25 FE est un smartphone haut de gamme proposé à un prix plus accessible que les modèles de la gamme S25 Series classique. À 599 €, il offre ainsi un excellent rapport qualité-prix, avec l'expérience Samsung à la clé.

Google Pixel 9a + JBL Go 3 à 329 € au lieu de 599 € (dont 100 € de bonus reprise)

Boulanger propose un pack incluant le Pixel 9a et le JBL Go 3 à prix réduit pour le Black Friday. Les deux produits combinés coûtent normalement 599,99 €, mais l'ensemble est affiché en ce moment à 429,99 € pour le Black Friday. Et en plus, Boulanger vous offre 100 € de bonus reprise si vous avez un ancien appareil à faire racheter.

C'est un bonus de 100 € garanti qui s'ajoute à la valeur de reprise de votre appareil. La réduction s'applique immédiatement au panier. Le pack vous revient au final à 329,99 €, voire moins, en fonction du montant estimé du rachat.

JBL Charge Essential 2 à 99 € au lieu de 159 €

Si vous recherchez une enceinte Bluetooth portable à bon prix pendant le Black Friday, le JBL Charge Essential 2 est une offre à ne pas manquer. L'excellente enceinte passe à moins de 100 € chez Boulanger. Elle est en effet affichée à 99 € au lieu de 159,99 €, ce qui correspond à une réduction de près de 40%. Vous réalisez une économie de 50 €.

Tablette Lenovo K11 Plus avec stylet à 199 € au lieu de 319 €

La Lenovo K11 Plus est une tablette pas cher disposant d'un stylet bien pratique. Son prix passe sous les 200 € à l'occasion du Black Friday. Boulanger la propose en effet à 199,99 € au lieu de 319,99 €. Elle fait ainsi l'objet d'une réduction de 38%, soit 120 € d'économie à réaliser. C'est une offre à ne pas rater si vous recherchez une tablette abordable, avec de belles qualités.

Pack de démarrage PHILIPS HUE à 89 € au lieu de 199 €

Ce kit de démarrage Philips Hue comprend deux ampoules W&C, avec un pont de connexion, un interrupteur, ainsi qu'une prise connectée. L'ensemble profite d'une réduction de 55% sur le site de Boulanger. Le pack passe ainsi à 89,99 € au lieu de 199,99 € en temps normal.

Montre connectée HUAWEI Watch Fit 4 à 119 € au lieu de 149 €

Lancé cette année, la montre connectée Huawei Watch Fit 4 profite elle aussi d'une baisse de prix intéressante sur le site de Boulanger. Grâce au Black Friday, elle est proposée à 119 € au lieu de 149 €, ce qui correspond à une réduction de 20%. Si vous avez cette montre dans votre collimateur, c'est l'occasion de foncer.

PC portable gamer Lenovo LOQ 15IRX10 à 1299 € au lieu de 1599 €

Cette version du Lenovo LOQ 15IRX10 est équipée d'une carte graphique RTX 5070 avec un TGP de 115W. Elle est accompagnée du processeur Intel Core i7 13650HX ainsi que de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. C'est donc un combo très performant si vous recherchez un PC portable gamer solide. Boulanger le propose en ce moment à 12199 € au lieu de 1 599 €.

TV Mini Led LG QNED86A de 65 pouces (2025) à 749 € au lieu de 899 €

On termine notre sélection avec un bon plan TV qui ravira ceux qui cherchent un téléviseur abordable pour le Black Friday. Il s'agit d'un modèle QNED Mini LED de chez LG : la référence 86A de 65 pouces qui voit son prix passer de 899 € à 749 €, soit une réduction de 150 €. Les membres Club/Club+ et Infinity profitent d'une réduction supplémentaire de 100 €, ce qui baisse davantage le prix à 649 €.

Voilà pour notre sélection des meilleures offres du Black Friday sur les produits high-tech chez Boulanger. Cet article sera mis à jour régulièrement avec de nouvelles offres. C'est parti pour un mois de promotions sans arrêt. Les semaines à venir nous réservent encore des pépites.