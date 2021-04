Galaxy A21s : c’est officiel, la mise à jour Android 11 est disponible !

Samsung commence à proposer officiellement la mise à jour Android 11 sur les Galaxy A21s – des clients belges et néerlandais commencent à recevoir l'update sur leur smartphone. Le Galaxy A42 5G, initialement vendu sous Android 10 mais qui vient de passer à Android 11 reçoit son premier patch de sécurité.

Les propriétaires de Galaxy A21s vont être ravis. Le smartphone lancé en mai 2020 commence à recevoir la mise à jour Android 11 en Europe. Samsung pousse en parallèle la première mise à jour de sécurité du Galaxy A42 5G. Nos confrères de Androidworld rapportent en effet que des clients constatent l'arrivée d'un gros update avec le numéro de série A217FXXU5CUD1. La mise à jour complète fait 1.8 Go, soit la quantité de données nécessaire pour apporter à votre smartphone toutes les fonctionnalités d'Android 11.

Il est a priori inutile de vous rendre sur le site de Samsung pour télécharger manuellement la mise à jour. Celle-ci est en effet délivrée Over-the-air (OTA), ce qui signifie qu'il est simplement nécessaire de lancer une recherche de mise à jour dans les réglages de votre smartphone pour que le téléchargement commence. Comme on est sur une version majeure, il est recommandé de bien tout sauvegarder sur votre appareil. Néanmoins notez qu'a priori vos fichiers, contacts et messages devraient rester en place.

Le Galaxy A21s passe à Android 11, le A42 5G reçoit sa première mise à jour de sécurité

Le Galaxy A21s est un smartphone milieu de gamme très intéressant. Pour un prix autour de 200 euros, on a droit à un design ultra-premium, même si le reste du smartphone coupe quelques angles. On peut par exemple regretter un peu sa dalle LCD IPS quand des concurrents proposent des modèles AMOLED à peu près au même prix. Samsung se rattrape néanmoins sur quelques points. Notamment la partie photo axée autour d'un capteur 48 Mp plus que capable.

On peut également parler de sa batterie 5000 mAh au-dessus de la moyenne qui tire l'autonomie de l'appareil vers le haut. Même la puce, un Exynos 850 (gravé en 8 nm) est plutôt pas mal – il s'agit d'un composant proche du Snapdragon 765, sans modem 5G. Or ce n'était pas le seul Galaxy A qui bénéficie d'une nouvelle mise à jour. Le Galaxy A42 5G, qui est passé au mois de février à Android 11 reçoit sa toute première mise à jour de sécurité.

Lire également : Samsung One UI 3.0 – date de sortie, nouveautés, smartphones compatibles, tout savoir sur la mise à jour

Cette mise à jour A426BXXS1BUD3 est en cours de déploiement aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie. Elle contient divers correctifs pour la sécurité et la stabilité du smartphone et son installation est fortement recommandée. Comme pour le A21s il s'agit d'une mise à jour OTA. Si la mise à jour n'apparaît pas encore dans les réglages, retentez d'ici quelques jours : l'arrivée d'une mise à jour dans un pays voisin signifie toujours que la mise à jour sera proposée dans un bref délai en France.

Source : Androidworld