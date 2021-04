Le Samsung Galaxy A22 5G, le prochain smartphone d'entrée de gamme compatible 5G du constructeur, se dévoile à travers de premiers rendus 3D. Une vidéo 360°, réalisée par le leaker réputé OnLeaks, accompagne également ces visuels.

Samsung a pour projet de renouveler en 2021 sa offre d'entrée de gamme avec le Galaxy A22 5G. Avec cet appareil, le constructeur compte proposer une porte d'entrée accessible vers la 5G, avec un smartphone proposé aux alentours des 200 €. Selon de précédentes rumeurs, le Galaxy A22 5G devrait être lancé en milieu d'année 2021, plus précisément en juillet.

Alors que le design officiel de l'appareil reste encore à découvrir, le leaker réputé OnLeaks vient de publier plusieurs rendus 3D du smartphone, basés sur des fichiers CAD (ou CAO en français, pour Conception assistée par ordinateur). L'occasion de découvrir à quoi pourrait ressembler le Galaxy A22 5G.

À en croire OnLeaks, les dimensions du Galaxy A22 seraient donc de 167,2 x 75,4 x 8,7 mm. Soit une ligne un peu plus imposante que celle du Galaxy A21s. On note la présence d'un bloc photo proéminent (1 mm) à l'arrière, à l'instar de celui du Galaxy S21. Comme ses prédécesseurs, l'appareil serait doté d'une dalle 6,5″.

Un design proche de celui du Galaxy A21s

En revanche, Samsung aurait préféré opter pour un capteur selfie en poinçon logé au centre de l'écran, en lieu et place du capteur en goutte d'eau situé dans la partie supérieure gauche de la dalle du Galaxy A21 et A21s. On remarque ensuite la présence d'un port jack 3.5 mm sur la partie inférieure de l'appareil, de quatre capteurs au sein du bloc photo arrière, et d'un lecteur d'empreintes digitales sur l'une des tranches. Enfin, un haut-parleur trône au bas du smartphone.

Comme vous vous en doutez, le leaker n'a livré aucune information sur les caractéristiques techniques de l'appareil comme son processeur, sa quantité de mémoire vive ou sa capacité de stockage interne. Et pour l'heure, il n'y a pas encore de fuites à ce sujet. À titre comparatif, le Galaxy A21s était doté d'un écran 6,5″ en HD, d'un processeur Exynos 850, entre 3 et 6 Go de RAM (selon les versions) et entre 32 et 64 Go de mémoire interne.

Côté photo, l'appareil était équipé d'un quadruple capteur composé d'un capteur principal de 48 MP, d'un objectif ultra grand angle de 8 MP, d'un objectif macro de 2 MP et d'un capteur dédié à la profondeur de champ de 2 MP. Reste donc maintenant à savoir si Samsung compte muscler ou non la fiche technique du successeur du Galaxy A21s.

Source : OnLeaks via Twitter