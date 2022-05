French Days Samsung : belle offre sur le modèle 128 Go du Galaxy S21 FE

Envie de vous offrir le Galaxy S21 FE à prix réduit ? Si c'est le cas, profitez de ce bon plan Cdiscount pour bénéficier d'une réduction de 110 euros sur l'un des derniers smartphones Samsung à l'occasion des French Days.

Alors que le Samsung Galaxy S20 FE est à prix canon chez Cdiscount, le même site e-commerce français propose aussi une belle offre à saisir sur le modèle 128 Go du Galaxy S21 FE.

En effet, le smartphone du géant Samsung est vendu au tarif de 489 euros au lieu de 599 euros. La réduction de 110 euros s'effectue en deux fois : une remise de 60 euros par l'intermédiaire du bouton “Découvrez votre remise” (visible sur la fiche produit) et une autre remise de 50 euros avec le coupon 50DES499 (à saisir dans le panier).

Pour rappel, le Galaxy S21 FE de Samsung est doté d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo se compose d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la connectique, elle inclut notamment le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C.

