French Days : grosse chute de prix sur le Samsung Galaxy S20 FE, vite !

Superbe offre à saisir sur le site Cdiscount qui propose le modèle 2021 du Galaxy S20 FE à un très bon prix. Les versions 4G et 5G du smartphone Samsung passent respectivement sous la barre des 290 euros et des 390 euros à l'occasion des French Days.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S20 FE (4G)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S20 FE (5G)

C'est certainement le bon moment de craquer sur le Galaxy S20 FE. À l'occasion des French Days Cdiscount 2022, la version 2021 du smartphone 4G de la marque Samsung est vendue au prix de 289 euros au lieu de 399 euros. La réduction de 110 euros se fait de la manière suivante : une remise spéciale de 60 euros de la part de Cdiscount et une deuxième remise grâce au coupon 50DES499 qui est à saisir durant l'étape de la commande. Pour information, le modèle 5G du Galaxy S20 FE est proposé 100 euros plus cher avec les mêmes remises ; soit à 389 euros.

Considéré comme un smartphone haut de gamme, le Fan Edition du Galaxy S20 (2021) est un téléphone qui dispose d'un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), d'une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0 et du système d'exploitation mobile Android. Pour la photo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur secondaire de 32 MP. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.