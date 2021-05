French Days objets connectés Amazon 2021 : le top des produits Echo à bas prix

Amazon a répondu à l'appel des French Days édition 2021. Offrez-vous des produits bon marché parmi des milliers d'articles disponibles pour une fraction de leur prix. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, les objets connectés d'Amazon sont en première ligne sur son site.

Les meilleurs bons plans French Days 2021 sur les objets connectés Amazon

Plusieurs occasions s'offrent à vous en ce moment pour acheter l'une des nombreuses enceintes connectées Echo à prix réduit. Amazon prend activement part aux French Days 2021 dont les promotions fusent de partout depuis le 27 mai. Dans ce récapitulatif, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres sur les objets connectés de l'enseigne. Que vous recherchiez une bonne opportunité pour acheter un Echo Dot 3 ou 4, l'Eco Show 5 ou encore le Fire TV stick, vous trouvez votre bonheur ici.

Amazon Echo Flex à 14,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO FLEX

La vocation de l'Echo Flex est de rendre l'assistant Alexa encore plus accessible et de la répandre partout à la maison. Conçue sous la forme d'une prise connectée mâle, elle se branche dans n'importe quelle prise femelle murale ou sur une rallonge. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour profiter des services d'Alexa. Vous évitez ainsi d'acheter plusieurs enceintes Echo à la fois. L'accessoire Echo Flex est en promo à 14,99 € au lieu de 29,99 € sur le site d'Amazon.

Enceinte Amazon Echo Dot 3 À 24,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO DOT 3

Léger et compact, L'Echo Dot représente l'entrée de gamme des enceintes connectées Amazon Echo. Elle diffuse un son de qualité acceptable pour sa petite taille. De quoi écouter de la musique sans se casser les tympans, tout en bénéficiant des services d'Alexa. À l'occasion des French Days 2021, Amazon la propose à 24,99 € au lieu de 49,99 €. Vous bénéficiez d'une réduction bienvenue de 25 €, soit 50% sur le tarif normal.

Echo Dot 4 à 29,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO DOT 4

L'Echo Dot de 4e génération se distingue de son prédécesseur par sa nouvelle apparence sphérique. Elle est légèrement plus grande. Et même si le haut-parleur intégré garde la même taille de 1,6″, les vibrations sont mieux réparties à l'intérieur de son corps qui est plus volumineux. De quoi améliorer la restitution du son à des volumes élevés. La 4e génération coûte évidemment plus cher, mais vous pouvez l'avoir à moitié prix grâce aux French Days. L'enceinte est disponible à 29,99 € au lieu de 59,99 €.

Echo Dot 4 avec horloge à 29,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO DOT4 AVEC HORLOGE

L'Echo Dot 4 avec horloge partage les mêmes caractéristiques que la version standard. La seule différence se devine facilement au vu de son nom. Elle est en effet équipée d'une horloge numérique sur la surface qui permet d'avoir l'heure d'un simple coup d'œil. C'est une possibilité pratique qui a son coût supplémentaire. Cependant grâce aux French Days, vous pouvez l'acheter moins cher à 39,99 € au lieu de 69,99 € habituellement.

Pack Echo Dot 3 + 2 ampoules Philips Hue White à 34,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Toutes les occasions sont à saisir quand on peut s'offrir d’ampoules connectées supplémentaires pour la maison. Et rien de tel que des Philips Hue. Boulanger profite des French Days pour brader ce pack composé de deux ampoules blanches à visse au format E27. Vous récupérez en plus une enceinte Echo Dot de 3e génération pour les contrôler à la voix. L'ensemble est proposé à 34,99 € au lieu de 69,99 €. Cela représente 50% de remise qui ne se refuse pas.

Fire TV Stick 4k + télécommande à 44,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE FIRE STICK TV 4K

Donnez plus de possibilités à votre téléviseur grâce au Fire TV Stick d'Amazon. Même les vieilles TV LED sans fonctionnalités connectées deviennent intelligentes grâce à cet accessoire qui vous permet de profiter d'une expérience de divertissement complète. Netflix, Amazon Prime Video, MyCanal, Disney+ et plus encore… La plateforme dispose de toutes les applications majeures. Cet accessoire HDMI est livré avec sa télécommande polyvalente. Offrez-vous l'ensemble à 34,99 € seulement au lieu de 59,99 €.

Amazon Echo Show 5 à 49,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'ECHO SHOW 5

Une expérience visuelle, c'est tellement plus pratique. Si les seuls haut-parleurs des enceintes Echo ne vous suffisent pas, faites le pas supplémentaire. Offrez-vous un Echo Show 5 doté d'un écran 5 pouces tactile. D'un simple coup d'œil, accédez à différentes informations telles que la météo, l'heure, le trafic en temps réel, etc.

Les passionnés de cuisine pourront également suivre des recettes étape par étape. Cerise sur le gâteau, l'Echo Show est compatible YouTube, Netflix ou encore Prime Video, pour ne citer qu'eux. Profitez des French Days 2021 pour l'acheter à 49,99 € au lieu de 89,99 € (-44%).

Pack Philips Hue White & Color + Echo Dot 3 + pont de connexion à 99,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Encore un pack Philips Hue si vous cherchez à acquérir de nouvelles ampoules connectées. Cette fois-ci, ce sont des lampes White & Color qui vous permettent de changer l'ambiance chez vous. Offrez une atmosphère colorée à votre intérieur avec des choix de couleurs quasi infinis. Les deux ampoules sont livrées avec une enceinte Echo Dot 3 ainsi que le pont de connexion pour tout synchroniser.

Habituellement vendu 149,99 € sur le site de Boulanger, le pack voit son prix descendre à 99,99 €. Une belle offre qui vous est proposée grâce aux French Days 2021 chez Boulanger. Pour finir, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs. Les French Days battent leur plein sur Cdiscount, Darty Fnac ou encore sur Rue du Commerce.