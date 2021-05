French Days Fnac Darty 2021 : le top des offres à ne pas rater

Les French Days 2021 ne seraient pas sans ses co-fondateurs que sont la Fnac et Darty. Pour la troisième année consécutive, les deux enseignes françaises qui font partie du même groupe reviennent avec des promotions et bons plans sur une large gamme de produits high-tech. Le Black Friday à la française permet de faire un max d'économie sur pas mal de références tout en se faisant plaisir. Pour cette édition printanière, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres French Days Fnac / Darty 2021.

Le top des offres high-tech French Days 2021 Fnac Darty

SI vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur parmi les nombreux bons plans French Days du jour, vous pourriez remédier à cela en consultant les meilleures offres proposées par les enseignes Darty et La Fnac lors de cette édition printanière des French Days. Cette sélection de bons plans French Days sera mise à jour tout au long de l'événement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, vous pouvez également jeter un oeil aux autres offres que proposent les magasins participants. Il est encore possible de faire de bonnes affaires pendant les French Days Amazon, Boulanger, Cdiscount. Comme pour les autres récapitulatifs, les offres présentes ci-dessous sont classées par ordre de prix croissant.

Réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential à 29,99 €

Les objets connectés sont à l'honneur lors de cette édition printanière des French Days 2021. Il est par exemple possible de réaliser une belle économie sur le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential qui passe de 49,99 € à seulement 29,99 €. Cela représente une remise immédiate de 30 €.

Avec ce réveil connecté, vous pouvez facilement contrôler vos appareils domestiques intelligents. Comment ? Grâce à l'assistant vocal de Google qu'il embarque. Des informations peuvent également être affichées sur son écran LED de 4 pouces. Connecté, il intègre les technologies sans fil Bluetooth 5.0 et Wifi.

Réveil connecté Lenovo Smart Clock à 44,99 €

A l'occasion des French Days Fnac Darty 2021, il est possible de s'équiper du réveil connecté Lenovo Smart Clock à petit prix. Ce dernier est affiché à 39,99 € au lieu de 89,99 €. Une belle réduction de 50 € donc. Pour en venir aux fonctionnalités que propose le Lenovo Smart Clock, on retrouve bien évidemment le réveil. il fait également office d'assistant vocal puisqu'il embarque l'assistant vocal Goolge. Ses dimensions compactes vous permettront de le placer facilement sur n'importe quelle table de chevet dans votre chambre ou tout autre pièce.

Le réveil connecté Lenovo Smart Clock est aussi doté d'un écran tactile IPS d'une diagonale de 4 pouces. On retrouve en outre les connexions sans fil Bluetooth et Wifi. Enfin, très polyvalent, ce réveil connecté vous donne la possibilité de contrôler vos appareils connectés à distance ou grâce à de multiples fonctionnalités. Il est compatible avec pas moins de 10 000 produits de plus de 1 000 marques.

Jabra Elite 65t à 69,99 €

A la recherche d'écouteurs sans fil ? Darty Fnac proposent une belle offre sur les Jabra Elite 65t. Grâce à une réduction de 30%, ils voient leur prix passer de 99,99 € à 69,99 €. C'est le moment ou jamais de les acheter !

Du côté de ses points forts, les écouteurs Jabra Elite 65t sont dotés de la technologie avancée à 4 microphones permettant la suppression des bruits indésirables des appels. La paire d'écouteurs qui est compatible avec le Bluetooth 5.0 embarque une autonomie maximale de 15 heures par l'intermédiaire de l’étui de chargement fourni.

Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu’à 1 heure d’autonomie. Avec l’indice d’étanchéité IP55, les écouteurs sont protégés contre la poussière et l’eau. Et enfin, les écouteurs sont livrés avec un câble micro USB, 3 paires d'embouts en silicone et un guide de démarrage rapide.

Stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 à 79,99 €

Le DJI Osmo Mobile 3 passe à 79,99 € à l'occasion des French Days 2021 sur Darty / Fnac. Ce dernier offre un design pensé pour une prise en main optimale. Très léger, il ne pèse que 405 grammes et peut être utiliser des heures entières (15 heures d'autonomie) grâce à sa batterie d'une capacité de 405 mAh. Il est équipé d'un port USB -A et d'un port USB Type C pour la recharge. Il peut également être utilisé pour recharger votre smartphone puisqu'il fait aussi office de batterie externe.

Motorola G8 Power à 149 €

Alors qu'on le trouve généralement à 249 €, le smartphone Motorola G8 Power fait l'objet d'une remise de 100 € du coté de la Fnac dans le cadre des French Days 2021. Il est ainsi possible de se le procurer à 149 €.

Ce smartphone arbore un écran d'une diagonale de 6.4 pouces définition Full HD+ de 1080 x 2300 pixels au format 19:9, 399 ppp. Sous le capot, le terminal embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz, couplé au GPU Adreno 610. La mémoire interne est de 4 Go, couplée à 64 Go (extensible à 256 Go via microSD).

C'est le système mobile Android 10 qui est aux commandes. Son autonomie est confiée à une batterie 5000 mAh avec charge rapide 18W. Pour la partie photo, il faut compter sur un capteur principal 16 MP (f/1.7, 1,12 µm) + 8 MP (ultra grand angle 118°, f/2.2, 1,12 µm) + 8 MP (f/2.2, 1,12 µm) + 2 MP (f/2.2, 1,75 µm), vidéo 4K30 fps, HDR, ralenti, panorama, caméra frontale 16 MP (f/2.0, 1 µm).

Le lecteur d'empreintes est situé à l'arrière de l'appareil. On a également les connectivités suivantes : 4G-LTE, BT 5.0, A-GPS/GLONASS/Galileo, Wi-Fi b/g/n, USB-C. Enfin, le smartphone a des dimensions de 155.95 x 75.84 x 9.63 mm pour un poids de 197 grammes.

Samsung Galaxy Watch 3 à 299,99 €

La Samsung Galaxy Watch 3 est une montre connectée qui possède un écran Super AMOLED en couleur de 1,2 pouce avec une protection Corning Gorilla Glass DX et une résolution de 360 x 360 pixels. Compatible avec les systèmes iOS 9 (ou version plus récente) et Android 5.0 (ou supérieur), l'objet connecté embarque une batterie de 247 mAh lui permettant d'être autonome pendant 43 heures.

On retrouve également une mémoire vive de 1 Go de RAM, un espace de stockage de 8 Go (dont 4,3 Go disponibles), le système d'exploitation Tizen OS 5.5 et un processeur Exynos 9110. Enfin, la norme Wifi IEEE 802.11b/g/n, le NFC et le Bluetooth 5.0 font partie de la connectique. Elle est disponible à 299,99 € chez Fnac Darty dans le cadre des French Days 2021.

Sony WH1000XM4 à 329,99 €

50 euros de réduction sur le casque audio à réduction de bruit Sony WH1000XM4. Il est possible de l'acquérir quelques jours encore à 329,99 € au lieu de 379,99 €. Par rapport à son prédécesseur, le WH1000XM4 apporte quelques nouveautés.

Le Sony WH-1000XM4 reprend le même design que le WH-1000XM3. Il corrige pratiquement tous ses défauts et intègre en plus des fonctionnalités essentielles, présentes sur les autres casques audio haut de gamme. En plus d'offrir une qualité audio exceptionnelle, la réduction de bruit est proche de la perfection . L'intégration d'un capteur de proximité et de commandes tactiles réactives ajoute un plus dans l'expérience de l'utilisateur.

Les petits défaut du WH-1000XM3 ont été corrigés et le nouveau porte étendard de Sony; réussi avec brio à les gommer. Si vous cherchez un casque audio d'une qualité irréprochable, le Sony WH-1000XM4 est fait pour vous.

Pack Xbox Series S + Manette sans fil + Micro-casque à 349,99 €

L'univers des jeux vidéo est (pour le moment) peu représenté lors de ces French Days 2021. Cela dit, il y a tout de même quelques bons plans qui valent le coup. La Fnac par exemple propose un pack comprenant la console Microsoft Xbox Series S avec une deuxième manette sans fil Robot White et un micro-casque Microsoft pour Xbox. Le tout à 319,99 € au lieu de 394,99 €.

Pour rappel, la Xbox Series S est sortie à l'automne 2020, au même titre que la Xbox Series X. La console de jeu dédiée aux jeux dématérialisés est dotée d'une capacité de stockage de 512 Go, d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande.

Microsoft Surface Go 2 à 599,99 €

Les bons plans informatique sont aussi représentés lors de cette édition r=printanière des French Days 2021. On peut par exemple s'équiper de la Surface Go 2 de Microsoft pour 599,99 €. Le Pack proposé par Darty Fnac contient en plus de l'écran tactile, un clavier type cover noir et une souris Surface Mobile Mouse Platine.

Parmi ses points forts, on notera son écran tactile 10,5″ PixelSense, un processeur Intel Pentium 4425Y à 1,7 GHz, une mémoire RAM de 8 Go, un SSD de 128 Go, Windows 10 S, le Wifi 802.11 ax et le Bluetooth 5.0.

Surface Laptop Go 128 Go à 699 €

Cette version de la Surface Laptop Go est équipée du processeur Intel Core i5-1035G1 (Quad-Core 1.0 GHz / 3.6 GHz Turbo – 8 Threads – Cache 6 Mo – TDP 15W), d'une mémoire vive de 8 Go de mémoire LPDDR4X. On retrouve un SSD SSD M.2 PCIe de 128 Go et un connecteur USB Type C + connecteur USB A.

L'écran tactile de 12.4 pouces est au format 3/2 et propose une définition de 1536 x 1024 pixels. De la partie également les technologies sans fil Wi-Fi 6 AX + Bluetooth 5.0. La Surface Laptop Go est aussi dotée d'une Webcam HD 720p, de haut-parleurs Omnisonic avec technologie Dolby Audio Premium. Elle offre jusqu'à 13 heures d'autonomie (selon l'utilisation) et tourne sous Windows 10.

TV LED Sony KE55XH9096 à 899,99 €

Si vous êtes à la recherche d'une TV certifiée “Ready for PlayStation 5”, le modèle Sony XH90 est un choix pertinent. Cette TV apporte des fonctionnalités enrichies à l'expérience utilisateur sur PS5 en plus de la 4K à 120 images par seconde. Il s'agit bien entendu d'une très bonne option également pour les Xbox de nouvelle génération. On regrette la présence d'un unique port HDMI 2.1.

La dalle VA Triluminos rétroéclairée par Full Array Local Dimming offre une image spectaculaire. Compatible Dolby Vision, elle gère bien évidemment les fonctions de Variable Refresh Rate et d'Auto Low Latency Mode. 55, 65, 75 ou 85 pouces, le choix est vôtre. Elle est à 899 € au lieu de 999 € pendant les French Days Fanc Darty 2021.

TV LED Sony KE55XH9096 à 1499,99 €

Il s'agir du même modèle que celui présenté précédemment mais dans la diagonale 75 pouces soit 189 cm. Elle intègre également les dernières technologies comme la VRR ou la 4K@120 FPS, tourne sous Android TV et intègre les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Vous pouvez ainsi la contrôler à distance vocalement. La TV Sony KE55XH90 est proposée à 1499 € au lieu de 1699 € pendant la période des French Days 2021 sur Darty Fnac.