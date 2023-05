French Days iPhone 14 : le prix du smartphone chute à 849 € sur Amazon

Les bons plans Apple sont assez rares. Les baisses de prix sur l’iPhone 14 dernière génération le sont encore plus. Mais aujourd’hui, c’est le début des French Days ! Alors quand Amazon propose une réduction sur toutes les couleurs et toutes les tailles de stockage de la gamme iPhone 14, on se précipite.

Les French Days chez Amazon se déroulent jusqu’au 9 mai 2023. À cette occasion, vous pouvez bénéficier de réductions immédiates sur l’iPhone 14. Ces réductions représentent jusqu’à 17% de baisse de prix. C’est sur le modèle Minuit 128 Go que vous trouverez le prix le plus bas. Il est ainsi proposé à 849 euros au lieu de 1019 euros, le prix conseillé par Apple . En revanche, sur ce modèle, vous devrez patienter environ 1 mois avant de le recevoir.

Si vous souhaitez une livraison plus rapide, il reste des stocks disponibles immédiatement sur les modèles 256 Go et 512 Go mais également sur les autres coloris : Red, Jaune, Lumière stellaire, Bleu et Mauve. N’hésitez pas à regarder les différentes réductions sur chaque modèle pour trouver votre bonheur à prix réduit.

Évidemment, l’iPhone 14 n’est plus à présenter. Mais voici tout de même un rapide rappel de ses caractéristiques principales. Son écran est une dalle Super Retina XDR 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Il est équipé de la surpuissante puce 5 cœurs Apple A15 Bionic couplé à 6 Go de RAM.

Du côté photo, on retrouve à l’arrière un capteur principal 12 MP et un capteur ultra grand-angle 12 MP et à l’avant, un capteur 12 MP TrueDepth avec mise au point automatique. En vidéo, vous bénéficiez du mode Action pour avoir toujours des vidéos très stables même quand vous êtes en mouvement.

Enfin, cette année, Apple a mis l’accent sur la sécurité avec la possibilité de passer des appels d’urgence par satellite ainsi que la détection automatique d’accidents.

Pour tout savoir sur ce smartphone, n’hésitez pas à lire le test de l'Apple iPhone 14.

