French Days forfait mobile : réalisez des économies avec ces offres de choc

Pendant les French Days, de nombreuses offres permettent de souscrire à un nouveau forfait mobile pas cher. Si vous guettez la bonne occasion, vous êtes arrivé au bon endroit. On a rassemblé pour vous tous les bons plans qui valent le coup. Voici les meilleurs forfaits mobiles pas chers des French Days.

French Days 2021 : le top des bons plans sur les forfaits mobiles

De nombreux produits high-tech sont en promo durant cette édition automnale des French Days. Les forfaits mobiles sont aussi à l’honneur pour ceux qui souhaitent prendre un nouvel abonnement pour une fraction du prix habituel. Vous pouvez réaliser de fortes économies sur les 12 prochains mois, voire sur la durée pour certains forfaits.

Voici ce que nous avons déniché pour vous en faisant le tour des opérateurs : Free Mobile, Orange / Sosh ou encore Bouygues Télécom. Et si vous préférez les opérateurs virtuels, Cdiscount Mobile et NRJ mobile prennent aussi part à l'opération French Days.

Cdiscount mobile 60 Go à 5,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'OFFRE CDISCOUNT MOBILE

Pour les French Days, Cdiscount Mobile a préparé plusieurs forfaits mobiles dont le plus intéressant à nos yeux est celui de 60 Go à 5,99 € par mois. Ainsi, jusqu'au 28 septembre 2021 inclus, vous pouvez prendre le forfait mobile 60 Go à 5,99 euros qui est valable pour une durée de 12 mois. A la fin de la période, le prix du forfait passe à 14,99 euros par mois. Vous pouvez arrêter l'abonnement à n'importe quel moment sans frais, le forfait étant sans engagement.

En plus des 60 Go de data par moi, le forfait vous donne également droit aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, dans l’Union Européenne et dans les DOM et à une enveloppe web de 10 Go en roaming. La carte SIM est à commander à la souscription et elle est facturée 10 euros une seule fois.

NRJ Mobile 80 Go à 7,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'OFFRE NRJ MOBILE

Chez NJR Mobile pour les French Days, le forfait 80 Go est à 7,99 € par mois pendant un an. Au-delà des 12 mois de promotion, le prix passe à 16,99 € par mois. En plus des 80 Go de data en France métropolitaine, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités. Sachez qu'il faut prévoir 10 € à la souscription pour l'achat de la carte SIM triple découpe qui assure une compatibilité avec tous les mobiles du marché est au prix de 10 euros. Elle est facturée une seule fois au moment de la souscription.

Forfait Free Mobile de 80 Go à 9,99 € par mois

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN FREE MOBILE

Free Mobile propose une série limitée 80 Go à 10 € par mois pendant les French Days. Vous profitez de ce tarif pendant un an et sans engagement. Au bout de cette période, l’enveloppe data passe à 150 Go (illimité pour les abonnés Freebox), mais le tarif est multiplié par deux puisqu’il passe à 19,99 € par mois.

Notez que les appels SMS sont illimités en France métropolitaine et DOM. A L'étranger, vous bénéficiez de 8 Go de data par mois (Europe et DOM). L’offre est valable jusqu’au 5 octobre 2021.

B&You 70 Go à 12,99 € par mois

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN B&YOU

Chez Bouygues Télécom, il est possible de souscrire à un forfait 70 Go à 12,99 € par mois pendant les French Days. Vous bénéficiez de ce tarif avantageux sans limite de durée. L'offre est valable jusqu'au 26 septembre inclus. Si elle vous intéresse, faites vite avant cette date butoir. Précisons que le forfait inclut 12 Go de data en raomaing dans l'UE et les DOM, sans oublier les classiques SMS/MMS et appels illimités en France.

Forfait Sosh 60 Go à 13,99 € par mois sans engagement

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SOSH

Pour ceux qui préfèrent le réseau orange, Sosh propose un forfait mobile avec 60 Go de data à 13,99 € par mois sans engagement et sans limite de durée. Le prix ne changera donc pas au bout d'un an. Vous bénéficiez également des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Pour le roaming en Europe et dans les DOM, l'enveloppe data valable est de 8 Go.

Pour 1 € de plus, vous pouvez plutôt choisir la série limitée 80 Go. Là aussi, c'est sans limite de durée. Les deux offres sont disponibles jusqu’au 27 septembre 2021 à 9h.

Vous avez la une bonne série d'offres pour opérer le choix d'un forfait mobile pas cher. Et si vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone, découvrez notre sélection des meilleurs bons plans du French sur les smartphones 4G et 5G. Ou notre récap des meilleures promotions sur les produits Apple afin d'avoir un iPhone moins cher. Vous y trouverez pas mal d'articles à moindre coût.