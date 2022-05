Top forfait mobile : profitez de beaucoup de data pour moins de 10 €

Profitez du début du mois de mai 2022 pour changer de forfait mobile à petit prix mais avec beaucoup de data ! Actuellement, trois opérateurs vous proposent de bénéficier d'une offre mobile à moins de 10 euros. Dans cet article, vous trouverez des forfaits en provenance d'Orange, de Cdiscount Mobile et de Free Mobile.

Commençons notre sélection de forfaits mobiles à moins de 10 euros avec l'offre mobile d'Orange. Jusqu'au 26 mai 2022, le numéro 1 des opérateurs téléphoniques en France vous permet de bénéficier de son forfait mobile 70 Go pour 9,99 euros par mois avec un engagement d'un an. Au-delà d'un an, le tarif mensuel du forfait mobile passera à 29,99 euros. Pour obtenir le prix réduit, il est nécessaire de saisir manuellement le code promo SOLEIL22 au cours de l'étape de la souscription.

Le forfait Orange comprend des appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France ; des SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France ; et un internet mobile 70 Go (débit réduit au-delà) utilisable en France métropolitaine et en zones Europe, DOM, Suisse/Andorre.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DU FORFAIT 70 GO CHEZ ORANGE

Pour 10 Go de data supplémentaire et pour un euro moins cher, il existe le forfait Cdiscount Mobile 80 Go à 8,99 euros par mois. Il s'agit d'une offre sans engagement et le tarif du forfait sera fixe au-delà de la période traditionnelle de 12 mois. Pour information, le forfait Cdiscount Mobile est proposé jusqu'à ce mardi 3 mai 2022.

Hormis les 80 Go de data en 4G, le forfait Cdiscount Mobile contient aussi des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. On retrouve les appels, les SMS et les MMS illimités pour l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web de 10 Go de data. Les destinations incluses concernent les 27 pays de l’Union Européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DU FORFAIT 80 GO CHEZ CDISCOUNT MOBILE

Enfin, terminons notre sélection de forfaits mobiles à moins de 10 euros avec le forfait Free Mobile qui est au même prix que l'offre Cdiscount Mobile avec 10 Go de données mobiles supplémentaires. Avant ce mardi 3 mai inclus, le trublion des télécoms propose de souscrire à son forfait 90 Go au prix mensuel de 8,99 euros (valable durant un an). À l'issue de la période des 12 mois, le forfait passera au tarif de 19,99 euros par mois avec 210 Go de données mobiles. Mais comme l'offre est sans engagement, la résiliation pourra être effectuée afin de souscrire à une autre offre.

Mis à part les 90 Go de data, le forfait Free Mobile comporte également les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM), ainsi que 10 Go de données mobiles depuis l’Europe et les DOM.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DU FORFAIT 90 GO CHEZ FREE MOBILE

Ci-dessous, vous trouverez également d'autres forfaits mobiles à moins de 10 euros par mois. Et si ces offres ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours consulter notre article qui vous permettra de trouver le meilleur forfait mobile du moment en fonction de vos besoins et de votre budget.