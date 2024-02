Un forfait B&You 80Go à moins de 10€ – Bouygues Telecom frappe un grand coup !

Vous cherchez un forfait mobile avec une large enveloppe de données mobiles et à prix mini ? Bouygues Telecom propose une offre exceptionnelle : le forfait B&You 80Go pour seulement 8,99€/mois, et ce, sans engagement. On vous dit tout sur l’offre ci-dessous.

Dans le paysage très concurrentiel des télécoms, Bouygues Telecom se démarque une fois de plus avec une offre à couper le souffle ! L'opérateur propose son forfait B&You 80Go à un tarif défiant toute concurrence : seulement 8,99€/mois et sans aucun engagement. Vous pouvez donc craquer pour le forfait dès maintenant et le résilier quand vous le souhaitez, sans aucuns frais.

Avec le forfait B&You sans engagement 80Go, vous bénéficiez des services suivants :

80Go de data en France métropolitaine

dont 20Go de data utilisables en Europe et dans les DOM

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine

La qualité du réseau 4G Bouygues Télécom

La possibilité de profiter de la 5G pour 3€/mois supplémentaires

B&You : des offres sans engagement, flexibles et variées

Souscrire un forfait B&You chez Bouygues Telecom vous permet de profiter d’un prix mini, mais c'est aussi le choix de la liberté et de la qualité. Les offres sont sans engagement et vous permettent de naviguer sans contrainte avec la possibilité de changer de forfait à votre guise. En parallèle, le service client entièrement digitalisé simplifie les interactions, rendant l'assistance rapide et efficace. Vous pouvez gérer votre offre B&You directement depuis votre espace client ou l’application mobile et parler avec un conseiller quand vous le souhaitez via le service de messagerie instantanée.

Autre avantage de taille : la couverture réseau. Les forfaits B&You profitent en effet du réseau de qualité de Bouygues Telecom, tant en 4G qu'en 5G. L’opérateur assure une connexion fiable et performante, peu importe où vous êtes en France. Preuve en est : selon une étude ENOV, 9 clients Bouygues Telecom sur 10 recommandent le réseau.

Enfin, si le forfait B&You 80Go ne vous convainc pas, pas de panique : Bouygues Telecom commercialise des forfaits B&You sans engagement pour tous les besoins et tous les budgets. L’opérateur propose par exemple :

Le forfait B&You 20Go à 6,99€/mois sans engagement

Le forfait B&You 130Go 5G à 11,99€/mois sans engagement

Le forfait B&You 200Go 5G à 17,99€/mois sans engagement

Que vous soyez un utilisateur modéré ou à la recherche d’un grand volume de données, Bouygues Telecom a pensé à tout. Vous cherchez à maximiser votre budget en bénéficiant d’un service de qualité ? Ces offres sont faites pour vous !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.