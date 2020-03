Freebox V8 : Free reporte la sortie à cause du coronavirus

Free a décidé de reporter la sortie de la nouvelle Freebox V8 de quelques mois suite à l’épidémie de coronavirus qui se propage en France. La Freebox abordable débarquera finalement avant la fin de cette année, annonce le FAI.

Début février, Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, la maison mère de Free, annonçait la sortie de la Freebox V8 dans les semaines à venir. Quelques jours plus tard, une fuite confirmait le lancement imminent de la box. La crise provoquée par l’épidémie de coronavirus en a décidé autrement. Suite aux mesures de confinement décrétées par le gouvernement, Free a sans surprise décidé de décaler le lancement de la box.

La nouvelle Freebox arrivera finalement d’ici la fin de l’année 2020

Lors de la présentation des résultats d’Iliad pour l’année 2019, Thomas Reynaud a une nouvelle fois évoqué l’arrivée de la Freebox V8, rapporte Univers Freebox. Cette fois, le responsable s’est montré beaucoup moins précis sur la fenêtre de lancement de la box. « 2020 s’annonce comme une année pleine de défis pour Iliad, avec le lancement d’une nouvelle Freebox, l’arrivée de la 5G ou encore notre entrée sur le marché B2B » annonce Thomas Reynaud.

La sortie de la Freebox V8 n’est donc plus prévue dans les semaines à venir. Pour l’heure, le FAI semble avoir décalé la présentation de plusieurs mois. On imaginait mal le groupe dévoiler une nouvelle box dans le contexte actuel.« Cette crise sanitaire va exiger encore plus de nous tous » précise le directeur général d’Iliad, sans en dire plus sur les conséquences exactes de la pandémie sur les plans de Free.

Aux dernières nouvelles, la Freebox V8 s’appelle en fait Freebox POP. D’après les fuites, la box est équipée d’une puce Amlogic S905X2 dotée d’un GPU Mali-G31 MP2. Son boîtier TV tourne sous Android TV. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Univers Freebox