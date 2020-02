Freebox v8 : Free confirme sa sortie dans les semaines à venir

Free vient de confirmer le lancement imminent de la Freebox V8 qui n’est pas destinée à prendre le relais de la Freebox Delta sur le segment haut de gamme. Elle se veut être une box « milieu de gamme » qui se positionne entre la Freebox Delta et la Freebox One avec les bons arguments pour relancer Free dans la quête aux abonnés.

Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad a annoncé lundi 10 février dans une interview accordée aux Echos qu’une Freebox V8 sera lancée très bientôt. « Je vous annonce que dans les semaines qui viennent, nous lancerons la Freebox V8 », a déclaré le directeur de la maison mère de Free sans pour autant donner une fenêtre précise. On peut toutefois s’attendre à une sortie d’ici la fin du premier trimestre de 2020, voire au 2e trimestre au plus tard.

Freebox V8 : la box de la relance ?

Cette Freebox de la reconquête est annoncée depuis plusieurs mois. Elle est pensée pour venir corriger les erreurs de la Freebox Delta jugée trop premium et de la Freebox One trop limitée à l’essentiel pour être incitative. Pour l’opérateur, il s’agit de se repositionner grâce à une box de centre de gamme qui fasse rêver avec une offre accessible et transparente comme l’avait promis Xavier Niel en mai 2019. Le but est « d’aller convaincre des abonnés avec une box qui ne coûte pas des fortunes à fabriquer ».

Pour l’heure, aucune information n’a filtré de l’interview de Thomas Reynaud quant aux caractéristiques et prix des offres de la Freebox V8. On s’attendait ces dernières semaines à une nouvelle Freebox pas chère sous Android TV annoncée comme la remplaçante de la Freebox Mini 4K. Sachant que cette dernière a été récemment mise à jour avec un nouveau module WiFi AC 5 GHz, il semble désormais plus que probable que la nouvelle box Android TV annoncée soit finalement la Freebox V8 qui n’a pas encore révélé tous ses secrets.

Source : Les Échos