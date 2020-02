Freebox V8 : Free lancerait une nouvelle box pas chère en février 2020

La Freebox V8, la nouvelle Freebox bon marché de Free, arriverait sur le marché dans le courant du mois de février 2020. Déjà attendue en fin d’année 2019, la sortie de la box aurait finalement été reportée de quelques mois. On fait le point sur les dernières informations disponibles.

Free lancerait la Freebox V8 dans le courant du mois de février 2020, rapporte Télécable Sat Hebdo dans son édition du 1er février. L’hebdomadaire n’en dit malheureusement pas plus sur la prochaine box de l’opérateur, dont la sortie initiale était vraisemblablement prévue en fin d’année dernière. Un rapport du Monde tablait en effet sur une sortie en novembre 2019, soit moins d’un an après la présentation de la Freebox Delta.

Android TV, processeur Amlogic S905X2…voici les dernières infos disponibles

Aux dernières nouvelles, cette nouvelle Freebox, dont les premières rumeurs remontent déjà à juillet 2019, vise à compléter l’offre actuelle de Free. Plus accessible que la Freebox Delta et la Freebox One, la box serait proposée dans un abonnement à prix cassé. La Freebox V8 (nom temporaire) remplacerait en fait la Freebox Mini 4K. Grâce à cette nouvelle offre d’entrée de gamme, l’opérateur de Xavier Niel veut continuer à endiguer l’hémorragie de son parc d’abonnés Freebox.

Côté fiche technique, la nouvelle Freebox serait équipée d’un processeur Amlogic S905X2, une puce milieu de gamme lancée en début 2019, et tournerait sous Android TV. Une fois n’est pas coutume, Free aurait confié la production de la Freebox à Huawei.

Quoi qu’il en soit, on vous invite évidement à prendre les informations Télécable Sat Hebdo avec du recul. Si la Freebox V8 est vraiment destinée à débarquer ce mois-ci, Free ne devrait en tout cas pas tarder à teaser le lancement. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet.