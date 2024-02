Freebox Ultra : la migration reste payante, sauf dans ces situations bien précises

Que vous soyez un nouveau venu ou bien un fidèle de l'opérateur, il faudra forcément passer à la caisse pour migrer vers la Freebox Ultra, la nouvelle box Internet du trublion du net. Free demande en effet 49 € de frais de migration… Néanmoins, l'entreprise peut les offrir dans des situations bien précises.

Ce 30 janvier 2024, Free a présenté en grande pompe sa nouvelle box Internet : la Freebox Ultra. Comme vous le savez peut-être, l'opérateur a frappé fort avec cette offre inédite et espère bien séduire de nouveaux clients. Pour les néophytes, la Freebox Ultra est la 1re box du marché à embarquer une compatibilité avec le Wi-Fi 7. En adoptant cette nouvelle norme, l'opérateur promet des débits ascendants et descendants plutôt impressionnants de 8 Gbits/s (jusqu' 6 Gbits/s en sans fil).

Pour exploiter au maximum ces débits élevés, l'offre Freebox Ultra dispose d'une offre de divertissement plutôt conséquente. En plus des 280 chaînes de TV, Free propose avec sa box un vaste ensemble de plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Universal+, Amazon Prime Video. Les utilisateurs pourront également accéder à Canal+ en live, une première. Une formule séduisante donc, affichée à 49,99 €/mois la 1re année. Pour 10 € de moins, Free propose également l'offre Freebox Ultra Essentiel, dénuée de la majorité des services de streaming.

Des frais de migration pour tout le monde… ou presque

Malgré le fait que la Freebox Ultra soit disponible officiellement depuis ce 30 janvier 2024, les livraisons pour les premiers clients viennent tout juste de débuter. Attention toutefois, il faudra potentiellement faire preuve de patience, puisque l'opérateur a d'ores et déjà annoncé des délais de trois mois maximum. En outre et si vous êtes intéressé par cette nouvelle box, il faudra impérativement mettre la main au porte-monnaie. Pour cause, Free facture des frais de migration à hauteur de 49 €. Et malheureusement, tout le monde devra y passer, que vous soyez un nouveau venu ou bien un client fidèle.

Enfin, tout le monde, pas tout à fait. Effectivement, certains utilisateurs peuvent être exemptés de frais de migration. C'est notamment le cas pour les abonnés des offres ADSL les plus anciennes, comme la Freebox Crystal et la Freebox One. Si vous êtes titulaire d'une telle formule et que vous êtes maintenant éligible à la fibre optique, vous pourrez passer à la Freebox Ultra gratuitement. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans votre espace Abonné > Echanger ma Freebox > Freebox Ultra.