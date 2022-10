Apple présente une Apple TV 4K plus puissante et moins chère faite pour convaincre le grand public

Apple n’a certes pas organisé de keynote pour présenter ses nouveaux produits, mais les produits présentés hier valent certainement le détour. L’Apple TV 4K 2022 devrait tout particulièrement intéresser les foyers à la recherche d'un hub multimédia fluide et ergonomique.

Si toute l’attention des fans d’Apple était tournée vers le nouvel iPad et l'iPad Pro nourri aux stéroïdes M2, l’Apple TV 4K 2022 pourrait bien emporter l’adhésion du grand public. La compagnie ne change fondamentalement rien à la recette de sa boîte de streaming et se contente d’incorporer des composants encore plus performants pour encore moins cher. Une formule bien connue mais qui cette année pourrait être (encore plus) gagnante.

Au niveau du design, rien ne semble avoir changé. Après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ? L’Apple TV 4K se présente toujours sous la forme d’un boitier noir, qui rappelle un peu le Mac Mini, et d’une télécommande tactile intégrant Siri. Celle-ci se recharge par l’intermédiaire d’une prise USB-C, une grande nouveauté qui deviendra la norme, Apple étant maintenant dans l’obligation d’adopter cette norme pour tous ses produits en Europe. Qu’il s’agisse de se divertir ou de regarder la télévision, les utilisateurs apprécieront l’ergonomie et l’accessibilité universellement reconnues de tvOS et de la télécommande compatible avec Siri.

La puce A15 Bionic apporte un gain de performance de 50 %

Les détracteurs d’Apple diront probablement que la compagnie s’est contentée de gonfler les spécifications de son boîtier de streaming sans rien changer d’autre, et ils auront bien raison. Et pourtant, la firme à la pomme a tout changé en vue de convaincre les clients hésitants de franchir le pas. Le boîtier est propulsé par un processeur A15 Bionic, celui-là même qui en 2021 explosait les processeurs mobiles concurrents. À en croire Apple, les performances feront un bond de 50 % (30 % seulement en ce qui concerne le GPU). Le support du HDR10+ et du Dolby Vision sont également un gros plus qu’apprécieront les utilisateurs les plus cinéphiles.

Le stockage minimal est tout simplement doublé, et passe de 32 Go à 64 Go, avec une baisse de prix en prime. En effet, les clients auront désormais le choix entre une Apple TV 4K à 64 Go et une connexion Wi-Fi ou un boîtier de 128 Go avec une connexion Ethernet et Wi-Fi qui prend en charge la technologie réseau Thread. Les prix oscillant entre 169 et 189 € sont la cerise sur le gâteau. Avec ces prix en forte baisse, si l’on considère le net gain en performance, les derniers sceptiques risquent bien de franchir le pas et de sortir la carte bleue. Rappelons que l’Apple TV 4K avec 32 Go de stockage était vendue 199 €. Il n’y a pas eu de grande annonce, et à vrai dire personne ne va le regretter, mais l’arrivée de l’Apple TV 4K 2022 signe la disparition de l’Apple TV HD. L’Apple TV 4K est dès à présent disponible en précommande. Les premiers boîtiers devraient être livrés entre le 4 et le 9 novembre.