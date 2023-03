Free lance OQEE Ciné, son service de streaming gratuit pour tous les abonnés

Free s’apprête peut-être à révolutionner le marché du streaming en France. L’opérateur vient d’annoncer le lancement d’OQEE, sa propre plateforme de VOD qui donne accès à de nombreux films et autres séries cultes. Cerise sur le gâteau : celle-ci est gratuite pour tous les abonnés.

Le mois de mars est décidément chargé pour Free, qui se met en quatre pour proposer des offres toujours plus alléchantes pour ses abonnés. Il y a quelques jours, l’opérateur présentait notamment son offre de reprise de smartphones pouvant grimper jusqu’à 500 €. Aujourd’hui, c’est un autre projet que l’opérateur s’apprête à lancer. Dans un communiqué de presse, ce dernier révèle en effet se lancer sur le marché foisonnant de la vidéo à la demande.

OQEE Ciné, c’est donc le nom de la toute première plateforme de streaming soutenue par un opérateur. Disponible dès aujourd’hui, celle-ci donne accès, comme son nom l’indique, à plusieurs grands classiques du cinéma. Limitless pour les blockbusters, Le Dernier des Mohicans pour le prestige, Hitch pour les comédies romantiques ou encore Stuart Little 2 pour toute la famille, chacun est assuré d’y trouver son compte sur OQEE Ciné.

Free est le premier opérateur à lancer sa propre plateforme de streaming

OQEE Ciné, c’est également plusieurs dizaines de séries disponibles dans le catalogue provenant du monde entier. Au total, ce sont ainsi plus de 300 films et séries qui sont accessibles dès ce mardi 7 mars. Free précise par ailleurs qu’une dizaine de titres supplémentaires viendront s’ajouter chaque mois au catalogue. Autre bonne nouvelle : ce service est disponible sans surcoût pour les abonnés, qui peuvent donc en profiter gratuitement depuis leurs appareils.

Sur le même sujet — Free se flatte de ne pas augmenter ses tarifs sur le mobile, contrairement à ses concurrents

Bien entendu, cette gratuité n’est pas possible sans concession. Ainsi, OQEE Ciné est service d’AVOD (Advertising Video on Demand). Concrètement, contrairement aux plateformes de streaming classiques — du moins, jusqu’à il y a peu — les utilisateurs devront visionner des publicités pour accéder à leurs contenus préférés, à l’instar des plateformes de replay des chaînes de télévision.

OQEE Ciné est accessible directement via l’application des players TV sur les Freebox Révolution, Pop et Free Devialet. Celle-ci est également téléchargeable sur iPhone, Android, tablettes et smart TV sur leurs stores respectifs.