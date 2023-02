Test Sony Bravia XR A83K : ne vous fiez pas à son design classique !

En haut du catalogue Bravia de Sony, vous avez l’A95K, le Graal de la télévision OLED. Très qualitative. Complète. 100 % compatible avec la PS5. C’est LA Bravia qui fait rêver. Mais son prix la rend inaccessible. Que vaut donc une Bravia XR accessible ? La complétude et la qualité d’image sont-elles toujours présentes ? Réponse dans ce test de la Bravia XR A83K.

Si Sony n’est plus l’un des leaders de la téléphonie mobile, la marque japonaise reste l’une des références incontournables sur d’autres domaines. L’audio, bien sûr. Mais aussi l’image. Que ce soit en photo, avec les excellents Alpha, ou en vidéo, avec Handycam ou Bravia. Sony était, en 2022, l’une des cinq premières marques en Europe sur le marché des télévisions OLED. Une place largement méritée : toutes les Bravia testées à la rédaction ont reçu d’excellentes notes.

Cependant, nous avions pris l’habitude de vous proposer les tests des modèles haut de gamme de Sony. La question de chaque prise en main était celle-ci : l’expérience offerte vaut-elle le prix qu’il faut débourser ? Si notre réponse à cette question est généralement positive, elle est également biaisée parce que nous ne comparons pas forcément avec les modèles plus économiques. Or, le catalogue de Sony compte plusieurs Bravia OLED, avec des prix qui s’échelonnent de 1200 euros à quasiment 6000 euros.

Cette année, nous avons donc fait un pari : celui de tester un modèle plus abordable et de comparer l’expérience offerte par ce dernier avec celle des modèles haut de gamme qui sont passés à la rédaction ces dernières années. À l’opposé de l’A95K, « Saint Graal » des Bravia XR de Sony en 2022, nous avons jeté notre dévolu sur l’A83K, une Bravia XR plus modeste, mais tout aussi complète et toujours nativement compatible avec la PlayStation 5 (et les autres consoles « next-gen »). Qu’est-ce que cela donne ? Réponse.

La Bravia XR A83K est d’ores et déjà disponible auprès de tous les revendeurs habituels. Attention, la disponibilité du téléviseur est fluctuante. Disponible en trois tailles : 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces. Le prix des téléviseurs est, respectivement, de 2199 euros, 2999 euros et 4999 euros. Le surcout au pouce est toujours plus élevé pour le modèle 77 pouces que pour le modèle 65 pouces. Vérifiez bien si 65 pouces n’est pas votre taille idéale avant de vous lancer sur la 77 pouces.

Avec ces tarifs, l’A83K est donc 500 euros moins chers que l’A95K, dont le prix démarre à 2800 euros en version 55 pouces. Plusieurs centaines d'euros de moins pour une dalle de même taille, ce n’est pas rien. Parmi les grandes différences entre les deux modèles, vous retrouvez la nature de la dalle (OLED et QD-OLED, respectivement), le design du support et le moteur Triluminos qui améliore l’affichage des couleurs.

Autre remarque importante, l’A83K est un « clone » de l’A84K. Si vous trouvez la seconde référence, mais pas la première, pas de panique : Sony nous confirme qu’il s’agit du même téléviseur. Ouf. En outre, l’A83K ressemble étrangement à l’A80K. Et pour cause : ce sont quasiment les mêmes téléviseurs. Quelques options changent entre les deux références. L’A83K, que nous testons ici, est équipée de la télécommande rétroéclairée premium, d’un micro intégré pour les commandes vocales et d’un filtre colorimétrique supplémentaire « Rich Color Enhancer ». Enfin, Sony double les crédits offerts sur Bravia Core pour l’achat d’une A83K par rapport à l’A80K.

Design

La Bravia XR A83K s’appuie sur un design très fonctionnel. Il n’y a pas de fioriture étrange. L’ergonomie ne présente que très peu de particularités inusuelles. Quand vous êtes face à ce modèle, vous ne vous dites pas : « quel étrange téléviseur ! ». Et ce n’est pas un défaut, bien au contraire : en se contentant d’un châssis classique, l’A83K devient plus accessible, aussi bien au niveau tarifaire qu’à l’usage. Nous préférons donc ici l’ergonomie au design.

Faisons le tour du téléviseur. À l’avant, un bel et grand écran. Nous reviendrons bien évidemment dessus dans la partie du test qui lui est dédiée. Cet écran est protégé par un verre minéral qui va évidemment refléter une partie de la lumière ambiante. La réflectance est assez prononcée. Nous en reparlerons également. Les bordures autour de cet écran sont assez réduites. Et, surtout, elles ne le sont pas moins que sur un autre modèle haut de gamme. Autour des bordures, vous retrouvez aussi un cadre, ici en aluminium. Ce cadre protège la dalle et offre un certain cachet à l’ensemble. Dans la bordure inférieure de la télévision, vous retrouvez deux trous pour des micros. Ils servent aux commandes vocales et à certaines mesures pour adapter le son à la pièce. Ces deux fonctions premium prouvent que Sony ne néglige pas ses modèles plus accessibles.

Contrairement à d’autres modèles plus onéreux, l’A83K n’est pas spécialement fine. La partie écran l’est tout autant qu’un modèle plus cher, c’est vrai. Mais le coffrage en polycarbonate épaissit l’ensemble. En effet, aucun élément technique n'est déporté dans un pied ou dans un module externe, design fonctionnel oblige. La télévision semble donc manquer un peu de cachet à cause de cela, avec un profil moins travaillé que la Bravia XR A90J que nous avons également testée.

Dans la coque, vous retrouvez les quatre emplacements pour attacher la télévision à une fixation murale. Il y a également trois détails à voir à l’arrière de l’A83K. D’abord à gauche : vous avez un emplacement pour le câble d’alimentation. Ensuite à droite, sur la tranche, vous retrouvez la quasi-totalité des connecteurs. Nous en reparlerons dans la partie suivante. Enfin, au centre de la coque, plutôt vers le haut, se trouve la trappe pour une carte PCMCIA qui va vous permettre d’accéder à certains bouquets de télévision sans avoir à installer un décodeur.

Pour poser la télévision sur un meuble, vous disposez de deux pieds latéraux, contrairement à l’A95K qui s’appuie sur un pied monolithique qui court à l’arrière. Il y a trois positions pour les pieds : extérieure, intérieure et haute. La dernière, visible sur nos photos, est la plus pratique : elle permet de faire passer en dessous une barre de son. Les deux autres seront pratiques si vous avez un système audio déporté avec un caisson de basse et des satellites. Chaque pied est triangulaire avec, à la base, une mousse pour protéger votre meuble et stabiliser l’ensemble. Voilà une preuve encore du design très fonctionnel de l’A83K, sans tirer inutilement vers l’ostentatoire.

Connectique

Une télévision moderne ne peut exister sans son écosystème. Il est donc possible de connecter bon nombre d’équipements audio, vidéo et ludiques. Et pour cela, vous avez avec l’A83K un large choix de connexions physiques et sans fil. Étudions-les toutes en commençant par les premières. Comme précisé précédemment, elles sont positionnées derrière deux caches amovibles. Le cache du haut (le moins visible) héberge le port PCMCIA. Il est certes de moins en moins usité avec l’avènement de la fibre optique. Mais il reste essentiel dans les régions où la télévision par satellite est la seule disponible (ou pour remplacer un vieux décodeur Canal+).

Le reste des connecteurs sont positionnés sur la tranche de droite quand vous regardez le dos de la télévision. Démarrons par le haut avec les deux ports USB type A. Il y a un port 2.0 et un port 3.0. Ils servent tous les deux pour lire des fichiers multimédias, mais aussi enregistrer des programmes. Pour la HD, Sony recommande d’utiliser le port USB 3.0 (avec la languette bleue) parce que la bande passante est beaucoup plus élevée, notamment en écriture.

En dessous, vous avez la connexion audio optique pour les systèmes audio qui utilisent cette connectique. Auparavant, la connexion optique était essentielle pour obtenir un son de qualité avec une barre de son et un système audio spatial. Maintenant, il y a le HDMI qui est beaucoup plus pratique. Il vous sera peut-être utile dans certains cas : si vous avez trop d’appareils HDMI, si un système audio est trop ancien, etc. C’est un connecteur que vous n’utiliserez probablement pas.

En dessous du port optique, vous avez une entrée vidéo au format composite. Plus encore que le port optique, il s’agit d’un reliquat d’anciennes technologies audio. Cela ne sert quasiment jamais, sauf dans des situations très particulières où vous avez besoin d’afficher une source analogique un peu ancienne, comme une vieille console par exemple…

Sous l’entrée audio, vous avez quatre ports HDMI. Vous en avez deux standards (en haut) et deux compatibles HDMI 2.1. Tous sont en mesure d’afficher des contenus en provenance d’une source Full HD. Mais seuls les deux derniers sont en mesure d’apporter tous les atouts du HDMI 2.1. 4K @ 120 images par seconde. VRR. Mode faible latence. En clair, tous les atouts des consoles de jeu de nouvelle génération, la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

La télévision prend en charge Bravia Sync pour contrôler d’autres appareils compatibles depuis la télévision. Cette fonction s’appuie sur la technologie CEC qui est incluse dans le protocole HDMI. Notez aussi que le troisième port est compatible eARC. Cela veut dire que la télévision est capable de faire transiter du son par le port HDMI dans les deux sens. Et ce même en Dolby Atmos et en DTS:X.

Sous les ports HDMI, vous retrouvez le port Ethernet. Cela peut être pratique si votre connexion WiFi est mauvaise ou si celle-ci est encombrée par tous les vos appareils sans fil. Cela permet de décharger le réseau WiFi tout en profitant d’une bonne stabilité du signal et d’une latence réduite. Sous le port Ethernet, vous retrouvez trois ports pour la télévision : deux ports coaxiaux numériques (IF) un port coaxial analogique (RF). Vous pouvez les utiliser pour le câble, la TNT ou le satellite. La télévision est équipée de deux tuners numériques et un tuner analogique pour accompagner cela.

Évoquons également la connectique sans fil, laquelle est évidemment très complète, comme toujours avec Sony. La télévision est équipée d’un modem WiFi ac dual band. Elle prend en charge le Bluetooth 4.2 pour les accessoires audio, les claviers et les souris, les télécommandes et même les contrôleurs de jeu. La télévision prend en charge les protocoles Google Home, Chromecast, Apple AirPlay et Apple HomeKit. Vous pouvez ainsi contrôler un HomePod depuis la télévision ou un thermostat Nest.

Télécommande

La télécommande de l’A83K reprend celle des modèles haut de gamme de Sony. Vous retrouvez la même dans des télévisions plus onéreuses, dont l’A95K. Sur ce point, Sony a fait de gros progrès pour améliorer l’accessibilité de la télécommande, même sur ces télévisions « plus abordables ». Il y a moins de boutons. Il y a des raccourcis vers les services importants. Prenant exemple sur les télécommandes récentes des Box et des boitiers multimédias type Apple TV, Sony propose donc un accessoire simple, efficace et intuitif.

Sur la partie supérieure, vous retrouvez différents accès rapides aux fonctions simples de la télévision : programmes TV, sources externes, réglages et « 123 » pour saisir un chiffre sans pavé numérique. En dessous, vous avez une croix directionnelle à cinq touches (la touche centrale servant à valider). En dessous encore, vous retrouvez différents boutons dédiés à Google TV : l’accueil, la touche retour, la touche Google Assistant qui sert aux commandes vocales. Le micro de la télécommande est situé sur la partie supérieure.

En continuant de descendre, vous atteignez quelques contrôles usuels : chaine TV, volume sonore, mode silencieux, lecture, pause et grille des programmes. Notez que la télécommande est compatible CEC : elle peut contrôler le volume d’un autre appareil branché en HDMI (si ce dernier est raccordé à l’un des deux ports compatibles de l’A83K), comme une barre de son, par exemple.

Enfin, vous avez quatre raccourcis vers des services de SVOD : YouTube, Netflix, Disney+ et Prime Vidéo. Exit Bravia Core qui avait son bouton dédié auparavant. Sony se résout donc, à contrecœur certainement, à donner la priorité aux services qui sont « vraiment » utilisés par ses clients. Et Bravia Core ne semble pas en faire partie. Outre ce détail, ce sont d’excellents raccourcis… si vous en avez l’usage. Ils ne sont pas programmables. Cela veut dire que tout ou partie de ces boutons ne vous servira jamais. C’est un peu dommage.

La coque de cette télécommande est en plastique bien évidemment. La finition est noire et mate, avec un léger effet métal brossé. Les boutons sont rétroéclairés, fonction qui est habituellement exclusives aux Bravia haut de gamme. Cela fait plaisir de voir un tel équipement descendre légèrement en gamme. La partie arrière de la télécommande coulisse pour laisser apparaitre un emplacement où vous pouvez loger deux piles LR03. Dernier détail, la télécommande est compatible Bluetooth, mais aussi infrarouge.

Pour finir sur les télécommandes, sachez que l’A83K est livrée avec deux télécommandes : celle que nous vous présentons ici et une autre plus classique. Cette dernière dispose du pavé numérique standard, mais pas des touches de raccourcis vers les services de SVOD. Elle n’est compatible ni CEC ni Bluetooth. Considérez-la comme une télécommande de secours.

Écran

Passons maintenant à la partie la plus importante de ce test : l’écran. Ce dernier est OLED, comme nous l’avons signalé précédemment. Les taux de contraste sont donc « infinis » : les noirs sont très profonds et les blancs ne débordent pas sur le noir, évitant l’effet « blooming » que vous pouvez rencontrer sur des dalles LCD. L’écran affiche de la 4K, bien évidemment. La résolution est beaucoup plus faible que sur un smartphone, puisqu’elle est comprise entre 60 et 80 pixels par pouce en fonction de la taille de la dalle. Mais le recul n’est évidemment pas le même : vous n’allez pas coller votre nez sur la télévision.

Nous retrouvons ici aussi la belle maitrise de Sony en termes de colorimétrie, notamment en mode cinéma où le Delta E atteint 1,9 et où la température des couleurs est de 6626° très exactement. Cela veut dire que le blanc est presque parfaitement blanc dans ce mode. La reproduction des couleurs est prise en charge par les quatre sous pixels blanc, rouge, bleu et vert que vous pouvez voir en photo ci-dessous. Le mode expert est encore meilleur, mais la différence entre les deux est difficilement perceptible. Les autres modes, dont le mode standard (activé par défaut), sont moins précis. Mais vous disposez d’une palette de réglages extrêmement complète pour contrebalancer les quelques défauts de température.

L’amélioration des contenus SD est très bonne, même si elle n’est pas tout à fait parfaite. Les flous de mouvement sont inexistants. Et le HDR est très bien contrôlé. Rappelons que l’A83K est compatible HDR10, HLG et Dolby Vision, mais pas HDR10+. Les angles de vision sont larges. Et le retard d’affichage est assez faible. Grâce à ces qualités, l’A83K se prête extrêmement bien à la consommation de contenus tels que les films « grand spectacle » et bien sûr le jeu vidéo. Cette télévision se marie particulièrement bien avec la PlayStation pour le taux de rafraichissement variable et la 4K à 120 images par seconde. Mais elle n’est pas sectaire : elle fonctionne aussi avec la Xbox Séries X. Ouf.

Il ya deux petits défauts à noter tout de même. Le premier concerne la réflectance. Elle est ici assez prononcée. Et cela n’a pas évolué depuis plusieurs années. Cela veut dire qu’il est déconseillé de placer la télévision à côté d’une fenêtre sous peine de voir la visibilité baisser considérablement la journée. Le deuxième défaut est lié au premier : la luminosité maximale de la dalle est assez faible. Nous avons mesuré 180 nits en mode standard et 141 nits en mode cinéma. Bien sûr, certains modes et certaines conditions permettent de monter au-dessus de ces valeurs. En outre, la Bravia Cam optionnelle permet aussi de régler automatiquement ce paramètre. Mais il y a une limite haute : la luminosité locale maximale peut atteindre les 600 nits. D’autres marques font mieux dans ce domaine. Comme sur le filtre antireflet, Sony n’a pas fait évoluer la luminosité de ses dalles OLED. Et c’est dommage.

Interface

La Bravia A83K de Sony fonctionne évidemment sur Google TV, l’interface développée par la firme de Mountain View pour remplacer Android TV. Elle est basée sur Android 10. Dans les faits, Google TV et Android TV, c’est bonnet blanc et blanc bonnet : vous accédez aux mêmes services avec l’une et avec l’autre. Mais Google TV intègre davantage d’espace pour… la publicité. Oui, c’est la grande nouveauté de Google TV par rapport à Android TV : afficher des annonces pour des programmes qui pourraient vous plaire. Et, naturellement, vous ne pouvez pas ne pas avoir de publicité.

Google TV vous propose de regarder des contenus à partir d’applications. Les plus utiles sont d’ores et déjà intégrées dès le premier démarrage : Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, MyCanal, YouTube, Molotov, etc. Sans oublier Bravia Core, le service de streaming premium de Sony (dont l’accès est offert pendant un an pour l’achat d’un téléviseur). Ici, nous avons rajouté Oqee TV de Free. Pour rajouter un service, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le Play Store. Attention, ce dernier n’est pas facile à dénicher. Et c’est un peu dommage.

Sur l’accueil de Google TV, vous pouvez filtrer les recommandations par type de contenus, cherchez un contenu avec le moteur de recherche global (qui va inclure les programmes des applications installées) ou effectuer une recherche vocale. La télévision est évidemment compatible avec Google Home. Cela veut dire que vous pouvez contrôler vos produits domotiques connectés à partir de votre télécommande… et inversement. En effet, vous pouvez contrôler la télévision à partir de l’application Google Home sur votre smartphone. C’est assez pratique.

L’interface est plutôt fluide, grâce à l’intégration d’un MediaTek MT5895, un quad-core cadencé jusqu’à 1,8 GHz équipé d’un GPU ARM Mali-G52. Une plate-forme qui n’est évidemment pas faite pour jouer ou afficher des animations 3D temps réel. Les quelques benchmarks que nous nous sommes amusés à faire tourner le confirment. Ce SoC est accompagné de 3 Go de mémoire vive et 4 Go de stockage interne. Ce n’est clairement pas suffisant pour installer des jeux. Mais quelques applications tiennent largement. Nous vous recommandons d’ailleurs un explorateur de fichiers pour afficher vos photos et vos vidéos le plus simplement.

Audio

Dernière partie de ce test : l’audio. Le son est souvent le parent pauvre des télévisions, notamment depuis l’avènement des écrans plats. Outre l’augmentation des tailles d’écran qui permettent d’obtenir plus d’espace dans le châssis, certaines innovations ont amélioré l’expérience audio offerte par les télévisions. L’une d’entre elles est l’utilisation de l’écran comme d’un énorme haut-parleur. Le principe est simple : des moteurs font vibrer l’écran à certains endroits pour produire un son localisé. L’avantage de cette solution est de propulser le son vers l’avant, où se trouve l’utilisateur, et non vers les côtés. Chez Sony, cette technologie se nomme Acoustic Surface Audio. L’A83K en est évidemment équipée. Elle profite même de la version « Plus » améliorée.

Derrière l’écran, vous avez donc trois actionneurs qui remplacent les tweeters habituels (que vous retrouviez auparavant sur les tranches des télévisions). Un est au centre de la télévision et deux sont sur les côtés. La puissance de chaque actionneur atteint 10 watts dans ce modèle 65 pouces. C’est également le cas avec le modèle 55 pouces. En revanche, pour le modèle 77 pouces, l’actionneur central dispose du double de puissance, soit 20 watts. Notre théorie : cet actionneur de 20 watts doit compenser la différence de surface.

Les trois actionneurs sont accompagnés de deux caissons de basse. Ils sont situés à l’arrière du téléviseur, contrairement à d’autres modèles où les woofers sont placés sur la tranche inférieure. Est-ce mieux ? Non. Est-ce moins bien ? Pas forcément. Tout dépend de la façon dont vous disposez la télévision : contre un mur ou sur un meuble. Il n’y a pas de bonnes positions pour un caisson de basse dans une télévision. Que ce soit vers le bas, vers les côtés où vers l’arrière, le son ne sera jamais dirigé vers l’utilisateur.

En outre, comme nous l’indiquions dans la partie design, un micro est présent dans la bordure inférieure du téléviseur. Ce micro, associé à celui de la télécommande, sert à calibrer le son en fonction de l’acoustique de la pièce. Ce n’est pas une nouveauté de l‘A83K. Mais c’est une riche idée pour améliorer l’expérience. En outre, l’algorithme a été amélioré. Et, si vous optez pour la Bravia Cam optionnelle, elle aidera aussi à gérer ce paramètre. Seul bémol au niveau audio : la connexion Bluetooth, ici en version 4.2, pourrait être plus actuelle.

En comparaison d’autres télévisions, l’A83K s’en sort plutôt bien avec cette configuration. Le son est net et précis, notamment si vous regardez des programmes avec des voix (un film, un talk-show, etc.). En revanche, le son perd beaucoup en précision si vous montez le niveau au-dessus d’un certain seuil. Et le niveau de basse sera toujours un cran en dessous. Donc, même si les haut-parleurs intégrés sont de bonne qualité, nous ne saurions trop conseiller aux éventuels acheteurs de la Bravia A83K d’acheter un système externe, comme une barre de son, un système 2.1, 5.1 voire 7.1. L’expérience audiovisuelle n’en sera que meilleure. D’autant que la télévision est capable d’activer son propre équipement en corrélation avec les périphériques audio de Sony.

Conclusion

L’A83K est un modèle qui n’est ni ambitieux ni ostentatoire. Son design est sobre. Et son système de support est simple. Mais l’expérience que cette télévision propose est complète et riche. Sony ne fait ici aucune concession technique. L’image est impeccable et tous les traitements offerts sur les modèles haut de gamme sont présents. Le son est de bonne qualité, malgré les limitations physiques imposées par les écrans plats. La connectique est variée et quasiment à jour, en filaire ou sans fil. La télécommande profite d’un effet premium. L’upscaling audio et vidéo des contenus SD est excellent. Et l’A83K tire parti à 100 % des capacités visuelles de la PlayStation 5. Ajoutez à cela toute l’étendue fonctionnelle de Google TV, et vous avez un produit complet, fonctionnel et très efficace.

Nous avons quelques petits regrets, bien sûr. La réflectance. La luminosité maximale. La version du protocole Bluetooth. Les publicités de Google TV. Voire l’absence de HDR10+, même si c’est un choix très politique de la part de Sony. Mais le rapport qualité-prix de cette A83K est excellent, parce que ce produit répond à tous les besoins (même un peu plus) sans rouler des mécaniques. Et ça, c’est vraiment bien.