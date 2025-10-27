C’est au tour de ces deux smartphones Samsung ultra populaires de recevoir One UI 8

Samsung continue le déploiement de One UI 8, la dernière version de sa surcouche basée sur Android 16. Après un passage en priorité sur les smartphones haut de gamme du constructeur, c'est au tour des milieux de gammes de recevoir la mise à jour. Il sont deux à proposer l'update depuis ce week-end.

Malgré un déploiement désormais bien avancé, il reste encore du pain sur la planche à Samsung pour apporter One UI 8 à tous ses smartphones compatibles. Malgré un léger contretemps qui a forcé le constructeur à suspendre la mise à jour sur certains de ses modèles premium, l'opération est désormais bien avancée. Tant et si bien que c'est aujourd'hui au tour des smartphones milieu de gamme d'y avoir droit. Il y a quelques jours, les Galaxy A53, A33 et XCover 7 Pro ont en effet eu accès à la mise à jour.

Deux autres viennent aujourd'hui se rajouter à la liste. Selon plusieurs témoignages d'utilisateurs nord-américains, les Galaxy A54 proposent à leur tour d'installer la dernière version de la surcouche One UI. Ces derniers l'ont attendu de pied ferme, la mise à jour étant disponible en Corée du Sud et en Inde depuis plusieurs semaines déjà. Si ce n'est pas déjà le cas, on ne devrait plus tarder à la voir arriver en France.

Deux nouveaux smartphones Samsung reçoivent One UI 8

Pour rappel, le Galaxy A54 est l'un des smartphones milieu de gamme les plus vendus au monde en 2023. Les nouveaux utilisateurs ayant enfin accès à One UI 8 sont donc particulièrement nombreux. En outre, contrairement Galaxy 21 FE dont il s'agit de la dernière mise à jour, le Galaxy A54 a encore une dernière mise à jour majeure devant lui. Si tout se passe bien, il devrait donc recevoir One UI 9 l'année prochaine – et même One UI 8.5, qui fait déjà beaucoup parler d'elle.

Mais ce dernier n'est pas le seule à pouvoir installer la mise à jour. Tout en Amérique du Nord, les utilisateurs de Galaxy A15 5G ont eux aussi droit à One UI 8. Là encore, la mise à jour arrive quelques semaines après son déploiement en Asie du Sud. On vous conseille de surveiller régulièrement votre téléphone si celui-ci ne propose pas encore l'update.