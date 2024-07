Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox ! Avant le dimanche 11 août 2024, les titulaires d'une offre Internet Free peuvent bénéficier jusqu'à 3 mois d'abonnement offert au service de streaming MAX.

Après Netflix, Prime Video ou bien encore Disney+, MAX est venu s'ajouter à la liste des services de streaming disponibles en France. Lancée dans l'Hexagone depuis le 11 juin 2024, la plateforme de vidéos à la demande inclut des films du catalogue de Warner Bros. et des séries originales de HBO comme Game of Thrones ou The Last of Us.

Afin de promouvoir ses nombreux contenus et surtout l'intégralité des Jeux olympiques de Paris 2024, MAX s'est associé à l'opérateur Free pour permettre aux abonnés Freebox de bénéficier d'une offre de gratuité. Depuis ces derniers jours, les titulaires d'une offre Internet Free ont en effet été informés par e-mail pour activer une offre MAX sans engagement.

Comment activer l'offre Max sans engagement depuis l'espace abonné Free ?

Jusqu'au dimanche 11 août 2024 (date correspondant à la cérémonie de clôture des JO de Paris), Free offre la formule MAX Basic avec Pub à ses abonnés Freebox Révolution, mini 4k et Delta pendant 1 mois et à ses abonnés Freebox Pop, Ultra et Ultra Essentiel durant 3 mois.

Pour activer l'offre en question, il suffit de se rendre sur subscribe.free.fr/login/?link=max, d'entrer ses identifiant et mot de passe liés au compte Free, de cliquer sur le bouton “Se connecter” et de sélectionner la formule offerte. Au terme de ces étapes, vous pouvez enfin cliquer sur “S'abonner à Max” et l'abonnement offert peut être résilié à tout moment.

Et pour celles et ceux qui sont plus à l'aise avec leur téléviseur, il est également possible de se rendre sur la chaine 136 du Player TV Freebox pour activer l'offre gratuite. Les chaines Eurosport dédiées à l'événement sportif majeur en France seront alors mises en clair.

À titre d'information ou pour rappel, l'offre MAX Basic avec pub qui est au prix de 5,99 euros par mois inclut des publicités, une définition Full HD maximum et un visionnage sur deux appareils simultanément.