Freebox Ultra : bonnes nouvelles, de nouvelles chaînes Eurosport sont offertes pendant les JO de Paris 2024

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox Ultra ! Durant plusieurs semaines, les titulaires d'une offre liée à la dernière Freebox pourront profiter de nouvelles chaînes Eurosport offertes à l'occasion des Jeux olympiques de Paris 2024.

Comme vous le savez probablement, Free a lancé la Freebox Ultra à la fin du mois de janvier 2024. Considérée comme la box Internet la plus rapide en France, la Freebox haut de gamme proposée à partir de 39,99 € par mois inclut différentes plateformes de streaming (Prime Video, Universal+, Netflix et Disney+) et surtout 280 chaînes de télévision, dont le service TV by CANAL. Pour information, il s'agit d'un bouquet de télévision qui réunit pas moins de 50 chaînes, où on peut notamment trouver Disney Channel, Comédie+ ou encore Eurosport.

D'ailleurs, les abonnés Freebox Ultra peuvent regarder, non pas une chaîne, mais deux chaînes Eurosport via TV by CANAL : Eurosport 1 et Eurosport 2. En plus de ces deux chaînes accessibles sur les canaux 34 et 35 des Freebox, il faut savoir que Free a récemment ajouté sept canaux supplémentaires en prévision des Jeux olympiques de Paris 2024.

Sur le même sujet — Freebox Ultra : prix, débits, nouveautés, offres streaming, tout savoir sur la box internet premium

JO 2024 : quelles sont les nouvelles chaînes Eurosport offertes sur les Freebox ?

Depuis peu, hormis Eurosport 1 et Eurosport 2, les abonnés Freebox Ultra peuvent désormais zapper sur sept nouvelles chaînes Eurosport qui seront disponibles jusqu'au 10 septembre 2024. Les voici :

Eurosport 3 (chaîne 409)

Eurosport 4 (chaîne 410)

Eurosport 5 (chaîne 411)

Eurosport 6 (chaîne 412)

Eurosport 7 (chaîne 413)

Eurosport 8 (chaîne 414)

Eurosport 9 (chaîne 415)

Les chaînes Eurosport citées ci-avant vont respectivement diffuser les épreuves olympiques de plusieurs sports, à savoir : les sports de raquettes et de golf, les sports artistiques, le football, le basketball, les sports de combat, le handball et le volleyball.

Pour rappel, l'offre la moins chère de la Freebox Ultra baptisée Freebox Ultra Essentiel et lancée en même temps que la formule premium permet aussi d'accéder à TV by CANAL, dont l'ensemble des chaînes Eurosport. Et bien évidemment, les chaînes en question comprises dans le bouquet TV ne nécessitent aucun surcoût tarifaire. Enfin, tous les abonnés Freebox ont la possibilité de regarder les chaînes France 2 et France 3 en qualité UHD ou UHD HDR afin de profiter pleinement de l'olympiade parisienne.