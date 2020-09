Free Mobile promet les premiers forfaits 5G à la fin de l’année

Free Mobile promet de lancer les premiers forfaits 5G à la fin de cette année. L'opérateur de Xavier Niel assure que les abonnés verront une différence avec les performances de la 4G. Dans la foulée, le télécom rappelle que la 5G va limiter l'impact du numérique sur l'environnement.

“On se prépare maintenant depuis 18 mois. On modernise notre réseau pour permettre à nos abonnés d’accéder à la 5G. Et en fonction de la durée des enchères, c’est une question de mois après les enchères” explique Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, maison mère de Free, dans une interview accordée à nos confrères de France Info. Pour mémoire, les enchères 5G débuteront le 29 septembre 2020. Dès mardi, l'Etat va vendre 11 “blocs” de fréquences inutilisés aux opérateurs de France. Le gouvernement espère ainsi récolter plusieurs milliards d'euros.

Free Mobile assure que les abonnés sentiront la différence avec la 5G

“Ce sera juste avant les fêtes ou après les fêtes” précise le dirigeant d'Iliad. Même son de cloche du côté d'Orange. L'opérateur historique estime pouvoir lancer les premiers forfaits 5G d'ici la fin de l'année. De son côté, Bouygues Télécom a déjà lancé trois forfaits compatibles avec la 5G en juin, alors que le réseau 5G était inactif. Si Bouygues Télécom estime que la 5G ne révolutionnera pas tout de suite les usages, Free Mobile assure que les abonnés des premiers forfaits compatibles “sentiront la différence”.

“La 5G est une technologie écolo !” avance Thomas Reynaud, en réaction au moratoire signé récemment par 70 élus écologistes et de gauche. Ce moratoire exige le report de l'attribution des fréquences et du déploiement jusqu'à l'été 2021, soit après la publication du rapport de l'Anses sur l'aspect sanitaire de la 5G. Pourtant, plusieurs études attestent déjà de la non dangerosité de la 5G. Début septembre, une étude commandée par le gouvernement a ainsi conclu que les ondes générées par la 5G n'ont pas d'impact sur la santé.

“L'augmentation des données se fera avec ou sans la 5G mais avec la 5G ce sera beaucoup plus efficace (qu'avec la 4G) d'un point de vue environnemental. La 5G est aussi une question de compétitivité de notre économie, de souveraineté” résume le cadre, rejoignant les propos de Stéphane Richard, PDG d'Orange. De votre côté, qu'attendez-vous du réseau 5G en France ? Allez-vous vous jeter sur les premiers forfaits ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : France Info