Freebox Pop : Free envisage d’autoriser les enregistrements sur disque dur externe

La Freebox Pop pourrait bientôt permettre d'enregistrer sur un disque dur externe et non plus uniquement sur le cloud. Suite aux critiques formulées par les abonnés, Free envisage en effet d'autoriser les enregistrements sur des supports physiques comme une clé USB par exemple.

Contrairement aux autres Freebox, la Freebox Pop, la box abordable du FAI, ne permet pas d'enregistrer des programmes sur un support de stockage physique comme un disque dur ou une clé USB. De même, la box n'est pas équipée d’un vrai disque dur dans le Player pour les enregistrements. Il n'est donc pas possible de stocker des contenus en interne ou en externe sur des supports physiques.

Avec la Freebox Pop, Free mise tout sur le cloud. L'opérateur de Xavier Niel met à disposition des abonnés 100 heures d’enregistrements directement dans le nuage. Si vous dépassez cette limite, vous devrez payer 1 centime d'euros par Mo supplémentaire et par mois. Pour profiter des enregistrements dans le cloud dans les meilleures conditions, il vaut mieux disposer d'une connexion fibrée plutôt qu'ADSL.

Free pourrait permettre les enregistrements sur clé USB et disque dur

Très à l'écoute des retours des abonnés, Free envisage de permettre les enregistrements sur un support physique externe, rapporte Univers Freebox. Sur le bugtracker, le système de suivi des bugs, de la Freebox Pop, un client a demandé si l'option allait bientôt être débloquée. Thibaut, un développeur chez Free, a rapidement répondu en assurant que “la possibilité d’enregistrement ‘physique’ est à l’étude”.

L'homme ne donne malheureusement pas plus de détails sur le sujet. On ignore donc quand les enregistrements sur disque dur externe seront disponibles sur la Freebox Pop. Il pourrait encore s'écouler plusieurs mois avant que Free n'active les enregistrements sur un support physique externe. De même, le FAI pourrait encore changer d'avis.

Pour rappel, la Freebox Pop est proposée à 29,99 € par mois sans engagement la première année, puis 39,99 € par mois au-delà. Pour en savoir plus sur l'offre complète, on vous invite à consulter notre dossier consacré à la Freebox. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet des enregistrements.

Source : Univers Freebox