5G : Orange assure que seuls les écolos français ont peur du déploiement

Orange estime que seuls les écologistes français ont un problème avec la 5G. Bien décidé à lancer les premiers forfaits 5G d'ici la fin de l'année, l'opérateur historique accuse les militants et élus écolos de freiner le déploiement du réseau sans le moindre argument scientifique.

Interrogé par nos confrères de France Inter, Stéphane Richard, PDG d'Orange, est une nouvelle fois revenu sur la question de la 5G. “On a besoin de la 5G, parce que la 5G est utile à la société. Elle va permettre de mieux maîtriser l‘empreinte énergétique de nos réseaux” annonce Stéphane Richard d'entrée de jeu.

Pour appuyer ses propos, le responsable souligne les risques de saturation encourus par les réseaux 4G. “Ils arrivent à saturation, d’ici un à deux ans dans les villes notamment. Je ne suis pas certain que la majorité de nos concitoyens vont aimer le fait de ne plus pouvoir se servir de leurs téléphones comme ils le font aujourd’hui” explique le dirigeant.

Dans ces conditions, Orange proposera les premiers forfaits 5G dès que possible en France. “Si on peut le faire”, Orange espère lancer les forfaits d'ici fin 2020. Evidemment, tout dépend de la procédure d'attribution des fréquences qui débutera le 29 septembre 2020. “Il y a des gens qui en ont peur, des gens qui se demandent si on a besoin, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l’attendent. C’est loin d’être une tendance majoritaire de mettre en cause le bien-fondé de cette technologie” avance le PDG d'Orange.

Des études montrent que la 5G n'est pas dangereuse, tacle Orange

Dans un second temps, Stéphane Richard tacle sévèrement les écolos français. Il y a quelques jours, plus de 70 élus écolos et de gauche, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou la maire de Marseille Michèle Rubirola, signaient en effet un moratoire sur le réseau 5G. Ce moratoire demande le report de l'attribution des fréquences et du déploiement jusqu'à l'été 2021, après la publication du rapport de l'Anses sur l'aspect sanitaire de la 5G.

“La Californie, tous les pays de l’Europe du Nord (Norvège, Danemark, Suède), ont adopté la 5G… C’est un problème francophone : quand on regarde la carte, il y a des foyers de contestation en Belgique, en Suisse et en France. Quand on dit ‘les écolos n’aiment pas la 5G', c’est pas vrai : les écolos californiens ou scandinaves aiment la 5G, ce sont certains écolos français qui ont un problème avec la 5G !” ajoute Stéphane Richard. On tempèrera les propos du PDG d'Orange en soulignant que des collectifs anti-5G sont aussi actifs dans des pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni. Néanmoins, c'est effectivement en France que les détracteurs de la 5G occupent autant l'espace médiatique.

Enfin, Stéphane Richard rappelle de nombreuses études ont déjà conclu à la non dangerosité des ondes générées par la 5G. “Le risque sanitaire, l’exposition aux ondes : le gouvernement a apporté un certain nombre de réponses, il y a 20.000 études dans le monde qui ont été faites depuis 20 ans sur les dangers de l’exposition aux ondes électromagnétiques, et il n‘y en a pas une seule qui a mis en évidence le moindre avéré à ce sujet” martèle l'homme d'affaires.

Récemment, une étude commandée par le gouvernement mettait d'ailleurs en exergue les constatations de plusieurs pays ayant déjà déployé la 5G. Verdict : les ondes générées par les antennes 5G ne sont pas dangereuses pour la santé. Pour l'heure, aucune étude ne met en garde contre les risques sanitaires du réseau.

Source : France Inter