Bouygues Telecom vient de lancer trois nouveaux forfaits compatibles 5G. Une opération que certains qualifient d’opportuniste, alors que la date de lancement commercial de la 5G n’est pas attendue avec la fin d’année 2020.

Retourner sa chemise, voilà ce que vient de faire Bouygues Telecom. L’opérateur français clamait encore il y a peu de temps que la 5G n’était pas importante et que les enchères devaient être reportées. Sauf qu’en ce lundi 22 juin 2020, l’entreprise de Martin Bouygues vient de lancer à la surprise générale trois nouveaux forfaits compatibles 5G.

Une opération commerciale étonnante, lorsque l’on sait que les enchères sont toujours fixées en septembre et que le déploiement de la 5G est attendu pour la fin d’année 2020 au plus tôt. Bouygues Telecom a donc choisi de recycler ses forfaits Sensation, connus comme ses offres premium, en y ajoutant la mention « Compatible 5G ».

Nouvelle norme oblige, ces forfaits voient leur coût augmenter entre 2 à 5 euros par rapport à leur équivalent 4G. Ces offres s’étalent sur 24 mois et incluent l’achat d’un mobile chez l’opérateur. Le prix affiché est un peu complexe et varie selon si vous êtes client BBox ou non :

Forfait 60 Go à 26,99€/mois pendant 12 mois (puis 41,99€/mois)

Forfait 90 Go à 33,99€/mois pendant 12 mois (puis 48,99€/mois)

Forfait 120 Go à 54,99€/mois pendant 12 mois (puis 69,99€/mois)

Notez que l’opérateur propose également une offre 50 Go sans mobile et sur 12 mois seulement, à 15,99€ par mois puis 30€99/mois en cas de renouvellement. Une chose est certaine, l’enveloppe de data paraît bien maigre pour de la 5G. En effet, la nouvelle norme permettra aux utilisateurs de surfer bien plus rapidement et va donc populariser de nouveaux modes de consommation (utilisation plus fréquente des services de streaming et jeu en ligne sur smartphones par exemple).60 Go ou 90 Go paraissent donc bien trop faibles pour profiter pleinement des apports de la 5G.

En résumé, Bouygues lance des forfaits 5G sans la 5G, plus chers, sur 24 mois et dotés de la même enveloppe de data que ses précédentes offres. Difficile de ne pas crier à l’opportunisme alors que l’opérateur est lui-même dans le flou vis-à-vis de la 5G. Bouygues doit encore acquérir des fréquences 5G lors des enchères, et installer les sites compatibles… Autre problème, l’entreprise pourrait prendre un sérieux retard si la France décidait d’interdire les équipements Huawei. L’opérateur n’aurait plus qu’à changer l’intégralité de son réseau 4G existant. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs comme dit le proverbe.