Free Mobile offre les appels illimités dans son forfait à 2 euros/mois jusqu’au 11 juin

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus et la distanciation sociale imposée aux Français, Free améliore temporairement son forfait le plus économique. Pour 2 euros par mois (ou 0 euro pour ceux qui ont aussi une Freebox), les abonnés bénéficient des appels illimités, au lieu des 2 heures incluses habituellement. Cette offre prendra fin le 11 juin.

De nombreux opérateurs se mobilisent depuis deux mois pour offrir des contenus ou des services supplémentaires gratuitement. Il peut s’agir de simples programmes audiovisuels (L’Opéra de Paris offrait des rediffusions d’opéras et de ballets, le Furet du Nord offrait des livres numériques, Canal Plus débloquait l’accès à ses chaînes à péage, etc.). Cela prend également la forme d’un élargissement des services déjà pourvus.

En voici un nouvel exemple avec Free qui débloque totalement les appels vocaux avec son forfait le plus économique. Pour rappel, ce dernier est commercialisé à 2 euros par mois pour tout un chacun et est offert (une seule ligne par foyer) aux abonnés Freebox. Habituellement, ce forfait inclut uniquement 2 heures d’appels.

Cette gratuité n’est pas limitée aux appels vers la France (fixe et mobile). Sont également incluses dans les appels illimités une centaine de destinations en fixe, ainsi que les mobiles au Canada, aux États-Unis, en Chine et dans les départements outre-mer. Free annonce que le déblocage des appels concerne les 5 millions d’abonnés à son forfait à 2 euros par mois. Et il court à partir d’aujourd’hui jusqu’au 11 juin prochain. Soit pendant le mois courant.

Prolongation de certaines offres

Notez également que Free prolonge également jusqu’à cette date certaines opérations précédentes. Cela comprend la multiplication par quatre du fair use autorisé en Europe et l’augmentation de la bande passante à 1 Mo/s en 4G quand l’enveloppe data Internet des forfaits 50 Go, 60 Go et 100 Go est entièrement consommé. Les 100 Go de data en Europe (contre 25 Go normalement) offerts aux titulaires du forfait à 20 euros par mois sont également de retour jusqu’au 11 juin.

Côté chaines offertes aux abonnés Freebox, certaines opérations seront également prolongées. Cinq chaînes sont concernées : TMC Cinema, Boomrang, Boomrang+1, Boing et Toonami. Tous les abonnés Freebox pourront les regarder gratuitement jusqu’au 28 mai. Free ne confirme en revanche pas si l’augmentation du fair use du forfait à 2 euros, passé de 50 Mo à 1 Go pendant le confinement, est prolongé