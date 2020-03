Coronavirus : Free Mobile offre 1 Go de data sur ses forfaits à 0 ou 2 €

La crise du coronavirus a poussé Free Mobile à multiplier par 20 l’enveloppe data 4G+ de ses clients abonnés aux forfaits 0 € et 2 € par mois. L’enveloppe passe ainsi de 50 Mo à 1 Go pour garantir un accès internet plus confortable sur ces forfaits normalement très limités en données.

Free Mobile annonce dans un communiqué de presse qu’à partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin du mois d’avril, l’enveloppe data 4G+ des clients des forfaits 0 € et 2 € par mois passe de 50 Go à 1 Go. La firme ne parle pas directement du coronavirus dans le texte de son communiqué, sauf dans son intitulé qui commence par « COVID-19 ».

L’enveloppe data 4G+ des forfaits 0 € et 2 € passe à 1 Go

Free assure par ailleurs que ses équipes sont « entièrement mobilisées pour garantir les moyens de communication et l’accès internet à ses 20 millions d’abonnés en France », suggérant que la raison de cette opération est de permettre aux utilisateurs de ces forfaits très limités en données d’accéder aux dernières infos sur l’épidémie et les mesures prises pour l’endiguer.

On imagine que Free pense aussi à ceux qui sont désormais en télétravail, ou confinés chez eux jusqu’à nouvel ordre. Free précise que la mesure « s’applique à l’ensemble de nos abonnés 0€ et 2€ et notamment aux collégiens, lycéens et étudiants fortement représentés parmi nos abonnés 0€ et 2€ ». Mais aussi que « les abonnés concernés n’ont aucune procédure à suivre » et que le changement est automatique et immédiat.

Lire également : Déploiement 4G – Free Mobile a surpassé Orange, SFR et Bouygues en février 2020

Au passage, Free Mobile glisse dans son communiqué que les forfaits Free Mobile à 0 € et 2 € par mois ont séduit quelques 5 millions d’abonnés. Vous êtes abonné de ces forfaits et bénéficiez d’une enveloppe data accrue ce mois-ci ? Que pensez-vous de ce geste commercial ? Parlez-en dans les commentaires !