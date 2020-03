Coronavirus : TV, jeux, services… voici la liste de tout ce qui devient gratuit pendant le confinement

Le coronavirus oblige tous les Français à rester confinés chez eux dans la mesure du possible. Afin d’aider les Français pendant cette crise sanitaire, de nombreuses firmes ont décidé d’offrir gratuitement des services et des contenus. Voici la liste complète.

Ce lundi 16 mars 2020, Emmanuel Macron a annoncé le confinement de la France pendant un minimum de deux semaines. Les Français sont donc priés de rester chez eux afin d’endiguer la propagation du coronavirus. Les individus qui doivent absolument sortir de leur domicile doivent se munir d’une attestation sur l’honneur.

A lire aussi : Comment remplir l’attestation de déplacement sur votre smartphone sans imprimante

Télévision

Canal+ est gratuit pour tous

C’est Canal+ qui a lancé le bal. Les chaînes Canal+ sont accessibles gratuitement pour ceux et celles disposant d’un accès TV via les box Orange, Free, Bouygues et SFR. Les Français déjà abonnés auront accès aux thématiques suivantes : Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires jusqu’au mercredi 15 avril 2020.

Orange offre OCS et les 5 chaînes jeunesse

Suite au confinement, Orange offre une diffusion en clair des 4 chaines OCS et des 5 chaines jeunesse pendant une durée limitée. Du mardi 17 au mardi 31 mars 2020, les 4 chaines OCS (OCS MAX, OCS City, OCS Choc et OCS Géants) et les 5 chaines jeunesse (Boomerang, Tiji pour les petits et Boing, Toonami, Canal J pour les plus grands, hors services à la demande) sont diffusées gratuitement.

SFR offre les bouquets jeunesse, divertissement et découverte

SFR a décidé d’offrir de nombreuses chaînes TV payantes à ses abonnés. Tous les abonnés des offres fixe de SFR peuvent donc accéder gratuitement aux bouquets « Plus Jeunesse » et « Divertissement & Découverte ». Cette offre est valable pendant un mois à partir de la date d’activation.

Free offre 9 chaînes aux abonnés Freebox

De son côté, Free offre aux clients Freebox avec option TV l’accès à 9 chaînes jeunesse jusqu’à la fin du mois de mars 2020. Voici les chaînes offertes : Canal 153, Canal 144, Canal 145, Canal 154, Canal 149, Canal 142, Canal 159, Canal 677 à 679 et Canal 155.

ADN propose Naruto et Naruto Shippuden gratuitement

ADN, la plateforme de streaming d’animés, propose l’intégralité de Naruto et Naruto Shippuden gratuitement depuis le 17 mars 2020. Les 720 épisodes des deux séries vont occuper les fans pendant quelques jours.

L’INA offre 3 mois d’abonnement

Ce mercredi 18 mars, l’INA lance Madelen, son offre de streaming. La plateforme de l’Institut national de l’audiovisuel compte « 13 000 contenus patrimoniaux » et sera disponible gratuitement pendant trois mois. Le service sera accessible dès 18H.

L’Opéra de Paris offre 8 spectacles

Entre le 17 mars et le 5 mai 2020, l’Opéra de Paris proposera gratuitement des spectacles récupérées dans ses archives. Voici le calendrier mis en avant par l’Opéra :

Manon – 17 au 22 mars 2020

Don Giovanni – 23 au 29 mars 2020

Le Lac des cygnes – 30 mars au 5 avril 2020

Le Barbier de Séville – 6 au 12 avril 2020

Soirée Robbins – 13 au 19 avril 2020

Les contes d’Hoffmann – 20 au 26 avril 2020

Carmen – 27 avril au 3 mai 2020

Le cycle des symphonies de Tchaïkovski – 17 mars au 3 mai 2020

Porno

Jaquie et Michel offre 10 films porno aux Français

Entre le 6 mars et le 15 avril, dix films Jaquie et Michel seront proposés gratuitement aux Français. Pour en profiter, il faut d’abord s’inscrire gratuitement sur le site de Jacquie et Michel Elite.

Pornhub offre l’accès Premium aux Français

De son côté, Porhub est devenu 100% gratuit à l’occasion du confinement. L’accès Premium est débloqué pour toutes les personnes résidents en France. Toutes les vidéos sont donc dénuées de publicités et proposées en HD.

Dorcel offre ses chaînes TV et de VOD

Dorcel offre aux Français l’accès gratuit à ses chaînes TV et ses plateformes de VOD. La marque offre aussi 5000 sextoys sur le Dorcel Store. Pour profiter de ces offres, il suffit d’entrer le code Plaisir sur le site de Dorcel ou sur la boutique en ligne.

Lecture

Third Editions offre l’ebook de Metal Gear Solid

Pour occuper les Français sans surcharger le réseau Internet, Third Editions offre l’ebook de Metal Gear Solid -Une œuvre culte de Hideo Kojima, un livre numérique d’un valeur de 11,99 euros. On vous invite à télécharger l’ebook sur ce lien.

Les cahiers de vacances gratuits pour les enfants de 3 à 11 ans

Pour occuper les plus jeunes confinés à la maison, on vous invite à télécharger les cahiers de vacances proposés par les Éditions Rosace. Disponibles en PDF, ces cahiers de vacances vont de l’école maternelle (moyenne et grande section) jusqu’à la fin de l’école élémentaire.

Jeux vidéo

Ankama offre une semaine d’abonnement à Dofus et Wakfu

Pour occuper les gamers, Ankama offre une semaine d’abonnement à ses jeux Wakfu et Dofus. Attention, cette offre n’est proposée qu’aux comptes créés moins de 3 jours avant l’activation du code, met en garde Ankama. Voici les deux codes : DOFUSMARS2020 et WAKFUMARS2020.

Ubisoft offre Assassin’s Creed Odyssey

Du 19 au 22 mars 2020, Ubisoft permet de jouer gratuitement à Assassin’s Creed Odyssey sur PS4, Xbox One et sur PC. Le jeu promet une cinquantaine d’heures de fun.

FF7 remake et Resident Evil 3 Remake en démo gratuite

Enfin, on rappellera que la démo jouable du remake de Final Fantasy 7 est déjà disponible sur le Playstation Store. Cette démo contient l’opération de sabotage du réacteur mako nº 1. Dès le 19 mars 2020, on vous invite aussi à télécharger la démo jouable de Resident Evil 3 Remake à partir de 5 heures du matin sur Xbox One et à partir de 18 heures sur PS4 et sur PC (via la boutique Steam).