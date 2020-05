Freebox V8 : Free repousse une nouvelle fois la sortie

La Freebox V8 sortira avec plusieurs mois de retard, annonce Free. Suite aux mesures de confinement contre le coronavirus, l’opérateur de Xavier Niel a finalement préféré décaler le lancement de sa nouvelle box abordable sous Android TV à la fin de l’année.

Ce mardi 12 mai 2020, Iliad, maison mère de Free, a présenté ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’année. Au cours de la période, Free a attiré 47 000 nouveaux abonnés Freebox. Le FAI dispose maintenant d’un parc total de 6,5 millions de clients Freebox. De son côté, Free Mobile a séduit 13 000 clients supplémentaires pour un total de 13,32 millions d’utilisateurs en France. En dépit de la crise sanitaire, l’opérateur enregistre donc d’excellents résultats.

Sur le même sujet : la Freebox V8 s’appellerait en fait Freebox POP

Freebox V8 : lancement avant la fin de l’année 2020

Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, a profité de la présentation des résultats financiers du groupe pour évoquer le lancement de la Freebox V8. Interrogé par nos confrères du Figaro ce mardi, le dirigeant a annoncé le report de la nouvelle Freebox abordable. « Nous en avons décalé le lancement de quelques mois en raison du confinement » annonce Thomas Reynaud. « De même, le lancement de notre offre à destination des entreprises a été repoussé » précise le directeur général d’Iliad dans l’interview. Pour rappel, le lancement de la box était attendu en février puis en avril.

D’après les précédentes déclarations de Thomas Reynaud, la Freebox V8 devrait néanmoins débarquer sur le marché français avant la fin de cette année. Plus accessible que la Freebox Delta, la box va prendre la place de la Freebox Mini 4K dans le catalogue de Free La box serait équipée d’Android TV. On vous en dit plus dès que possible sur la sortie de la prochaine Freebox. Qu’attendez-vous de Free cette année ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Le Figaro