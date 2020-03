Confinement : Free booste le débit 4G si vous dépassez votre forfait data

En cette période d’épidémie de Coronavirus et de confinement, Free fait un petit cadeau à ses abonnés. L’opérateur augmente le débit 4G accordé à celles et ceux qui dépassent leur enveloppe data.

Après avoir amélioré son forfait à 2 € en passant l’enveloppe data à 1 Go, Free fait un autre cadeau à ses abonnés. Si vous êtes abonné chez l’opérateur et que vous disposez d’un forfait 100 Go ou d’une Série Spéciale à 50 Go ou à 60 Go, vous savez probablement déjà qu’en cas de dépassement, votre débit chute drastiquement. Pour vous aider à patienter jusqu’au mois suivant et vous permettre de surfer en toute tranquillité, Free vient d’augmenter ce débit.

En cas de dépassement, Free augmente le débit de 128 kb/s à 1 Mb/s

Quand vous dépassez la consommation data qui vous est accordée par votre opérateur chaque mois, le débit se retrouve réduit à son strict minimum : 128 kb/s. C’est peu, mais cela permet de consulter quelques pages Web, de réceptionner ses mails, voire d’écouter les infos. Hors de question en revanche de lancer une série Netflix, de discuter en vidéo sur WhatsApp ou Instagram, etc. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir une connexion fiable à la maison et ils sont nombreux (dont certains membres de la rédaction !) à utiliser leur smartphone en tant que point d’accès à la maison, plutôt que de se fier à leur box Interner. Le souci, c’est qu’en procédant de la sorte, on se retrouve rapidement en dépassement.

Pour aider celles et ceux qui utilisent leur smartphone à outrance en cette période de confinement, Free augmente le débit 4G en cas de dépassement. Celui-ci passe en effet de 128 kb/s à 1 Mb/s. Là encore, il reste difficile d’envisager le moindre streaming vidéo, à moins de se contenter d’une bouillie de pixels. Mais c’est toujours ça de gagné et cela permet par exemple de continuer à écouter de la musique en streaming, tout en surfant dans des conditions assez correctes. À l’heure actuelle, Free est le seul opérateur à avoir ainsi boosté le débit de ses abonnés en cas de dépassement.